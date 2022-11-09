https://sputniknews.com.tr/20221109/katarli-futbolculari-ellerinde-roketatar-tasiyarak-tasvir-eden-fransiz-hiciv-dergisine-tepki-1063217067.html

Katarlı futbolcuları ellerinde roketatar taşıyarak tasvir eden Fransız hiciv gazetesine tepki

Katarlı futbolcuları ellerinde roketatar taşıyarak tasvir eden Fransız hiciv gazetesine tepki

Fransa'da bir gazetede Katar milli futbol takımını 'terörist' olarak tasvir eden bir karikatürün yayımlaması tepkilere neden oldu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

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Le Canard Enchaine adlı hiciv gazetesindeki karikatür, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına günler kala yayımlandı.Gazetenin ekim sayısındaki karikatürde, "Katar" formaları giyen, ellerinde pala, silah ve roketatar taşıyan 7 sakallı kişi futbol oynarken tasvir ediliyor.Karikatürize edilenlerden biri patlayıcı bağlı kemer takarken, beşinin mavi cübbe ve ikisinin siyah gömlek giydiği, kar maskesi taktığı anlaşılıyor. Karikatürde ayrıca Katar "otoriter emirlik"le suçlanıyor.Karikatür, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.Twitter'da bir kullanıcı, "Le Canard Enchaine, bariz ırkçılığını ve nefretini sergileyen aşağılık bir karikatür yayımladı" değerlendirmesinde bulundu.2022 FIFA Dünya Kupası'na 20 Kasım-18 Aralık tarihleri ​​arasında ev sahipliği yapacak Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ve Ortadoğu ülkesi olacak.Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani geçen ay Dünya Kupası öncesinde ülkesine yönelik "eşi benzeri görülmemiş" eleştiri kampanyasına tepki göstermişti.Yine Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ülkesinin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik eleştirileri "ikiyüzlülük" olarak tanımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221108/katarin-fifa-dunya-kupasi-buyukelcisi-escinsellik-zihinde-hasardir-1063205018.html

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