Katarlı futbolcuları ellerinde roketatar taşıyarak tasvir eden Fransız hiciv gazetesine tepki
00:50 09.11.2022 (güncellendi: 01:04 09.11.2022)
© AAKatar 2022 FIFA Dünya Kupası
© AA
Fransa'da bir gazetede Katar milli futbol takımını 'terörist' olarak tasvir eden bir karikatürün yayımlaması tepkilere neden oldu.
Le Canard Enchaine adlı hiciv gazetesindeki karikatür, Katar'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına günler kala yayımlandı.
Gazetenin ekim sayısındaki karikatürde, "Katar" formaları giyen, ellerinde pala, silah ve roketatar taşıyan 7 sakallı kişi futbol oynarken tasvir ediliyor.
Very on brand for racist #France. Disgusting— Abier (@abierkhatib) November 7, 2022
French media portrayal of the Qatari team.#WorldCup2022 pic.twitter.com/Vmm4kGiT9A
Karikatürize edilenlerden biri patlayıcı bağlı kemer takarken, beşinin mavi cübbe ve ikisinin siyah gömlek giydiği, kar maskesi taktığı anlaşılıyor. Karikatürde ayrıca Katar "otoriter emirlik"le suçlanıyor.
Qatar rejects ‘racist’ French football team cartoon— RT (@RT_com) November 8, 2022
A newspaper has been hit with accusations of Islamophobiahttps://t.co/QzWesDVoya pic.twitter.com/aKcsWewCfB
Karikatür, sosyal medya platformlarında tepkilere neden oldu.
Twitter'da bir kullanıcı, "Le Canard Enchaine, bariz ırkçılığını ve nefretini sergileyen aşağılık bir karikatür yayımladı" değerlendirmesinde bulundu.
نشرت Le Canard Enchaîné الفرنسية كاريكتور حقير يظهر عنصريتها الفاضحة وكراهية الإسلام— فـــهــ ـد (@fahadq801) November 7, 2022
يصف #قطر على أنها إمارة استبدادية ومنتخبها إرهابيون. #قطر_2022 pic.twitter.com/04T0iDNwtm
2022 FIFA Dünya Kupası'na 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında ev sahipliği yapacak Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ve Ortadoğu ülkesi olacak.
Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani geçen ay Dünya Kupası öncesinde ülkesine yönelik "eşi benzeri görülmemiş" eleştiri kampanyasına tepki göstermişti.
Yine Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de ülkesinin Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmasına yönelik eleştirileri "ikiyüzlülük" olarak tanımlamıştı.