https://sputniknews.com.tr/20221109/gezici-arastirma-merkezi-baskani-gezici-6li-masadaki-belirsizlik-iktidara-yakit-oldu-1063233040.html

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: 6’lı masadaki belirsizlik iktidara yakıt oldu

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: 6’lı masadaki belirsizlik iktidara yakıt oldu

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin oy tercihlerini yalnızca ekonomi ile belirlemediğini, sandığa giderken önemli oranda somut projelere ve... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T14:05+0300

2022-11-09T14:05+0300

2022-11-09T14:40+0300

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seçim

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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: 6’lı masadaki belirsizlik iktidara yakıt oldu Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. Gezici programda, yaklaşan seçimlerde anketlere yansıyan oy oranları ve seçmenin oy verirken sahip olduğu motivasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.‘AK Parti’de yükseliş var’Mevcut kazanımlarını kaybetmekten korkan bir seçmen olduğunu ifade eden Gezici, seçmenin duygusal endişelerini yok saymamak gerektiğini ifade etti. Dış politikada yakalanan ivmeye dikkat çeken Gezici, AK Parti’nin oy oranlarının yükselişte olduğunu bildirdi. Gezici, şu açıklamaları yaptı:‘Konut projesine 8 milyon başvuru güvenin göstergesi’Sosyal Konut Projesi’ne gelen 8 milyon başvurunun iktidara olan güvenin bir göstergesi olduğunu dile getiren Gezici, muhalefetten Togg’a gelen eleştirileri de 6’lı masanın yaptığı bir yanlış olarak nitelendirdi. Gezici, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:‘6’lı Masa’yı Kılıçdaroğlu ayakta tutuyor’Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masayı bir arada tuttuğu yönünde anket sonuçları paylaşan Gezici, “Kemal Bey seçmeni çok iyi bir şekilde mobilize etti. Kemal Bey sadece kendi partisinde değil; Saadet Partisi’nde de, HDP tabanında da, İYİ Parti’de de, Demokrat Parti’de de, Deva ve Gelecekte de güven oylamasında ortalama oranlarının oldukça yüksek oranda olduğunu görüyoruz. İYİ Parti tabanının yüzde 94’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğine destek veriyor. Deva, Gelecek, Saadet partileri gibi Türk-İslam sentezli bu partilerin de tabanlarının yüzde 80’lik bir kitlenin desteğini aldığını görüyoruz. Bu yüzden farklı kesimlerden destek aldığını ve seçmeni sandığa götüreceğini görüyoruz. Bu ittifakı bir arada kim tutuyor diye sorduğumuz zaman; Millet İttifakı’na oy verenlerin yaklaşık yüzde 89 oranında Sayın Kılıçdaroğlu dediğini görüyoruz. Sizce bu ittifakı seçim sonrasında kim bir arada tutabilir diye sorduğumuzda da seçmenin yüzde 78’i Kemal Kılıçdaroğlu dediği görülüyor” şeklinde konuştu.‘Seçmen yarının Türkiye’sini merak ediyor’Seçmenin Türkiye’nin gelecekte hangi konumda olacağını merak ettiğini kaydeden Gezici, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarının Türkiye’sini anlatarak popülaritesini artırdığını savundu. Gezici, şunları söyledi:‘Seçimin kaderini Doğu Karadeniz seçmeni belirleyecek’Ekrem İmamoğlu’nu potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü dile getiren Gezici, “Ben hala Ekrem İmamoğlu’nun hala potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünüyorum. İki bölge seçimin kaderini belirleyecek; Güneydoğu ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz’de CHP’nin ya da 6’lı masanın adayı olabilme ihtimali geçen tüm adaylar içerisinde Ekrem İmamoğlu en ciddi oy alabilen tek siyasetçidir. HDP seçmenini mobilize edebilir. HDP, sandığa gitmeyin dediği zaman seçmeninin yüzde 64’ü sandığa gitmeyebilir. Ama Ekrem İmamoğlu aday olduğunda HDP seçmeni bu çağırıya tepki göstererek gidip Ekrem İmamoğlu’na oy verebilir. HDP’nin üst kadrosu Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyin dese de seçmen verebilir” dedi.

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seçim, cumhur ittifakı, millet ittifakı, 6'lı masa, dış politika, hdp, kemal kılıçdaroğlu, anket, seçim anketi, radyo