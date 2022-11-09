https://sputniknews.com.tr/20221109/gezici-arastirma-merkezi-baskani-gezici-6li-masadaki-belirsizlik-iktidara-yakit-oldu-1063233040.html
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: 6’lı masadaki belirsizlik iktidara yakıt oldu
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: 6’lı masadaki belirsizlik iktidara yakıt oldu
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin oy tercihlerini yalnızca ekonomi ile belirlemediğini, sandığa giderken önemli oranda somut projelere ve... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T14:05+0300
2022-11-09T14:05+0300
2022-11-09T14:40+0300
ankara farki
seçim
cumhur ittifakı
millet ittifakı
6'lı masa
dış politika
hdp
kemal kılıçdaroğlu
anket
seçim anketi
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Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: 6’lı masadaki belirsizlik iktidara yakıt oldu
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olarak katıldı.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. Gezici programda, yaklaşan seçimlerde anketlere yansıyan oy oranları ve seçmenin oy verirken sahip olduğu motivasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.‘AK Parti’de yükseliş var’Mevcut kazanımlarını kaybetmekten korkan bir seçmen olduğunu ifade eden Gezici, seçmenin duygusal endişelerini yok saymamak gerektiğini ifade etti. Dış politikada yakalanan ivmeye dikkat çeken Gezici, AK Parti’nin oy oranlarının yükselişte olduğunu bildirdi. Gezici, şu açıklamaları yaptı:‘Konut projesine 8 milyon başvuru güvenin göstergesi’Sosyal Konut Projesi’ne gelen 8 milyon başvurunun iktidara olan güvenin bir göstergesi olduğunu dile getiren Gezici, muhalefetten Togg’a gelen eleştirileri de 6’lı masanın yaptığı bir yanlış olarak nitelendirdi. Gezici, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:‘6’lı Masa’yı Kılıçdaroğlu ayakta tutuyor’Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masayı bir arada tuttuğu yönünde anket sonuçları paylaşan Gezici, “Kemal Bey seçmeni çok iyi bir şekilde mobilize etti. Kemal Bey sadece kendi partisinde değil; Saadet Partisi’nde de, HDP tabanında da, İYİ Parti’de de, Demokrat Parti’de de, Deva ve Gelecekte de güven oylamasında ortalama oranlarının oldukça yüksek oranda olduğunu görüyoruz. İYİ Parti tabanının yüzde 94’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğine destek veriyor. Deva, Gelecek, Saadet partileri gibi Türk-İslam sentezli bu partilerin de tabanlarının yüzde 80’lik bir kitlenin desteğini aldığını görüyoruz. Bu yüzden farklı kesimlerden destek aldığını ve seçmeni sandığa götüreceğini görüyoruz. Bu ittifakı bir arada kim tutuyor diye sorduğumuz zaman; Millet İttifakı’na oy verenlerin yaklaşık yüzde 89 oranında Sayın Kılıçdaroğlu dediğini görüyoruz. Sizce bu ittifakı seçim sonrasında kim bir arada tutabilir diye sorduğumuzda da seçmenin yüzde 78’i Kemal Kılıçdaroğlu dediği görülüyor” şeklinde konuştu.‘Seçmen yarının Türkiye’sini merak ediyor’Seçmenin Türkiye’nin gelecekte hangi konumda olacağını merak ettiğini kaydeden Gezici, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarının Türkiye’sini anlatarak popülaritesini artırdığını savundu. Gezici, şunları söyledi:‘Seçimin kaderini Doğu Karadeniz seçmeni belirleyecek’Ekrem İmamoğlu’nu potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü dile getiren Gezici, “Ben hala Ekrem İmamoğlu’nun hala potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünüyorum. İki bölge seçimin kaderini belirleyecek; Güneydoğu ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz’de CHP’nin ya da 6’lı masanın adayı olabilme ihtimali geçen tüm adaylar içerisinde Ekrem İmamoğlu en ciddi oy alabilen tek siyasetçidir. HDP seçmenini mobilize edebilir. HDP, sandığa gitmeyin dediği zaman seçmeninin yüzde 64’ü sandığa gitmeyebilir. Ama Ekrem İmamoğlu aday olduğunda HDP seçmeni bu çağırıya tepki göstererek gidip Ekrem İmamoğlu’na oy verebilir. HDP’nin üst kadrosu Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyin dese de seçmen verebilir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221103/chp-grup-baskanvekili-altay-secime-7-ay-kala-anayasa-degisikligi-bir-art-niyet-isidir-1063049304.html
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seçim, cumhur ittifakı, millet ittifakı, 6'lı masa, dış politika, hdp, kemal kılıçdaroğlu, anket, seçim anketi, radyo
seçim, cumhur ittifakı, millet ittifakı, 6'lı masa, dış politika, hdp, kemal kılıçdaroğlu, anket, seçim anketi, radyo
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Gezici: 6’lı masadaki belirsizlik iktidara yakıt oldu
14:05 09.11.2022 (güncellendi: 14:40 09.11.2022) Abone ol
Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, seçmenin oy tercihlerini yalnızca ekonomi ile belirlemediğini, sandığa giderken önemli oranda somut projelere ve dünyadaki saygınlığa da dikkat ettiğini söyledi. Gezici, 6’lı masada bir belirsizliğin hakim olduğunu ve bu belirsizliğin Cumhur İttifakı’nın oy oranlarını artırdığını bildirdi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına, Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici konuk olarak katıldı. Gezici programda, yaklaşan seçimlerde anketlere yansıyan oy oranları ve seçmenin oy verirken sahip olduğu motivasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.
‘AK Parti’de yükseliş var’
Mevcut kazanımlarını kaybetmekten korkan bir seçmen olduğunu ifade eden Gezici, seçmenin duygusal endişelerini yok saymamak gerektiğini ifade etti. Dış politikada yakalanan ivmeye dikkat çeken Gezici, AK Parti’nin oy oranlarının yükselişte olduğunu bildirdi. Gezici, şu açıklamaları yaptı:
“AK Parti’de ciddi bir yükseliş var. Millet İttifakı’nda büyük bir belirsizlik var, bu belirsizliğin de iktidar için yakıta döndüğünü görüyoruz. Seçmen somut olarak bir şeyler görmek istiyor. Bu kadar büyük bir ekonomik sıkıntıda kulak kabartmış, daha doğrusu 6’lı masaya odaklanmış bir seçmen var. Bu seçmen aradığını bulamıyor. O yüzden Doğu Akdeniz’deki gaz çalışmaları, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iki farklı devlet kavramı, NATO’da olan süreç, İsveç ve Finlandiya ülkelerine gösterilen tepki ve onların biraz çeki düzen vermesine sebebiyet vermesi, Rusya-Ukrayna krizindeki ara buluculuk ve aynı zamanda BM’deki tahıl krizi; bunlar dünyadaki saygınlığımızı artıran söylemler. Seçmen bu konuda Cumhur İttifakı’nı vatansever olarak görmektedir. 6’lı masanın bunları görüyor olması lazım. Sadece ekonomik vaatler yeterli değil. Türk seçmeninin geçmiş hafızası vardır. 20-40 yıl öncesine bakarak değerlendiriyor. Mevcut kazanımlarını kaybetmekten korkan bir seçmen var, onların duygusal endişelerini yok sayamazsınız. O yüzden Türk halkı sadece ekonomiye karar verir diyemeyiz. Türk halkı milliyetçiliğe, hak ve hukuka, özgürlüğe ve dünyadaki saygınlığa da önem vermektedir. O yüzden önümüzdeki süreçte Millet İttifakı’nın işi daha da zor olacaktır. Aranan oranlar kurtarmayabilir.”
‘Konut projesine 8 milyon başvuru güvenin göstergesi’
Sosyal Konut Projesi’ne gelen 8 milyon başvurunun iktidara olan güvenin bir göstergesi olduğunu dile getiren Gezici, muhalefetten Togg’a gelen eleştirileri de 6’lı masanın yaptığı bir yanlış olarak nitelendirdi. Gezici, konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Cumhur İttifakına baktığımız zaman daha somut projelerin olduğunu görüyoruz. Örneğin çevre ve şehircilik bakanı Sayın Murat Kurum’un sosyal konutlar ile ilgili açılımında 8 milyon yurttaş güven duydu ve başvuru yaptı. Bakın bu güven oranı. Güvenmeyebilirdi, 1 milyon başvuru gelebilirdi. Bu iktidara olan güveni gösteriyor, Murat Kurum’a olan, bakanlığa olan güveni gösteriyor. İktidarın halen ‘yapsa yapsa iktidar yapar’ söylemiyle seçmeni kendisine sürüklediğini bilimsel olarak net görüyoruz. Bunu Millet İttifakı’nın da görmesi gerekiyor. 250-300 bin istihdam da oluşturacağını söylüyor. Bunlar heyecan yaratıyor ve somut bir proje olarak görülüyor. Togg’la ilgili eleştiri yapılması da 6’lı masanın yaptığı yanlışlardan bir tanesi. Somut olarak arabayı görüyor, devasa bir fabrikayı görüyor. Seçmen bunu görüyor ve yapılan bir şeyler var diyerek destek veriyor. Somut bir proje olarak görüyor ve Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim’de bunu açıklıyor olması Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve çizgisinde milli iradeyle yapıldığını ifade etmesi seçmende heyecan yaratıyor. Bunu görmek gerekiyor. Bunu göremezseniz siyasette de çakılı bir yola girmişe benzersiniz. 6’lı masanın belirsizliği iktidar için bir yakıt olmuştur.”
‘6’lı Masa’yı Kılıçdaroğlu ayakta tutuyor’
Kemal Kılıçdaroğlu’nun 6’lı masayı bir arada tuttuğu yönünde anket sonuçları paylaşan Gezici, “Kemal Bey seçmeni çok iyi bir şekilde mobilize etti. Kemal Bey sadece kendi partisinde değil; Saadet Partisi’nde de, HDP tabanında da, İYİ Parti’de de, Demokrat Parti’de de, Deva ve Gelecekte de güven oylamasında ortalama oranlarının oldukça yüksek oranda olduğunu görüyoruz. İYİ Parti tabanının yüzde 94’ü Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğine destek veriyor. Deva, Gelecek, Saadet partileri gibi Türk-İslam sentezli bu partilerin de tabanlarının yüzde 80’lik bir kitlenin desteğini aldığını görüyoruz. Bu yüzden farklı kesimlerden destek aldığını ve seçmeni sandığa götüreceğini görüyoruz. Bu ittifakı bir arada kim tutuyor diye sorduğumuz zaman; Millet İttifakı’na oy verenlerin yaklaşık yüzde 89 oranında Sayın Kılıçdaroğlu dediğini görüyoruz. Sizce bu ittifakı seçim sonrasında kim bir arada tutabilir diye sorduğumuzda da seçmenin yüzde 78’i Kemal Kılıçdaroğlu dediği görülüyor” şeklinde konuştu.
‘Seçmen yarının Türkiye’sini merak ediyor’
Seçmenin Türkiye’nin gelecekte hangi konumda olacağını merak ettiğini kaydeden Gezici, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarının Türkiye’sini anlatarak popülaritesini artırdığını savundu. Gezici, şunları söyledi:
“Seçmen seçim sonrasını da düşünüyor. Kemal Bey örneğin Amerika’da global teknolojiyi nasıl ülkeme getirebilirime bakıyor, İngiltere’de global finans merkezini nasıl Türkiye’ye getirebilirime bakıyor, aynı zamanda Almanya’da üretim teknolojisini nasıl ülkeme getirebilirimi üç farklı başlıkta ele alıp, iktidara geldiğimde nasıl çözüm üreteceğinin hazırlığını yapıyor. Yani iktidar hazırlığını yapıyor. Muhalefette bir siyasi parti genel başkanının bunu yapıyor olması 40 yaş altı seçmende bir heyecan yaratıyor. Kulak kabartmış dinleyen bir seçmen var muhalefeti ne diyecekler ne yapacaklar diye. Yarının Türkiye’sini merak eden bir seçmen var. Bu yüzden yarının Türkiye’sini nasıl olacağını anlatan Kılıçdaroğlu popülaritesini artırıyor.”
‘Seçimin kaderini Doğu Karadeniz seçmeni belirleyecek’
Ekrem İmamoğlu’nu potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olarak gördüğünü dile getiren Gezici, “Ben hala Ekrem İmamoğlu’nun hala potansiyel bir Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini düşünüyorum. İki bölge seçimin kaderini belirleyecek; Güneydoğu ve Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz. Doğu Karadeniz’de CHP’nin ya da 6’lı masanın adayı olabilme ihtimali geçen tüm adaylar içerisinde Ekrem İmamoğlu en ciddi oy alabilen tek siyasetçidir. HDP seçmenini mobilize edebilir. HDP, sandığa gitmeyin dediği zaman seçmeninin yüzde 64’ü sandığa gitmeyebilir. Ama Ekrem İmamoğlu aday olduğunda HDP seçmeni bu çağırıya tepki göstererek gidip Ekrem İmamoğlu’na oy verebilir. HDP’nin üst kadrosu Ekrem İmamoğlu’na oy vermeyin dese de seçmen verebilir” dedi.