https://sputniknews.com.tr/20221109/genc-ressamin-insan-hikayelerine-surrealist-dokunusu-1063241935.html

Genç ressamın insan hikayelerine sürrealist dokunuşu

Genç ressamın insan hikayelerine sürrealist dokunuşu

Çocuk yaşta başlayan resim ilgisini geliştiren Vahap Aydoğan, sürreal biyografi resimleri ile dikkat çekiyor. Genç ressam “Biyografisini çizdiğim hiç kimseyi... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T14:45+0300

2022-11-09T14:45+0300

2022-11-09T14:54+0300

ressam

sanat

iskambil destesi

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Çocuk yaşta başlayan resim ilgisini geliştiren ve sürreal biyografi resimleri ile dikkat çeken Vahap Aydoğan, başarılı çalışmaları ile öne çıkıyor. Çatlamış duvarlar, küçük minimal gölge insanlar ve iskambil kâğıdı gibi aykırı ve öznel araçları tercih eden genç ressam, birçok kentte sergi açtı. Mardin’de doğan ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan Aydoğan, kişi ile tablo arasında bir köprü görevi gördüğünü söylüyor. Genç ressam “Aklın ve kalbin arasındaki dengeyi bir paydada buluşturan, araf’ın ismi olmalı sanat” diyor.‘Duygu dünyasındaki ruhu keşfetmenin meramını yansıtmaya çalışıyorum’Sanat serüvenini ve çalışmalarını Sputnik’e değerlendiren Aydoğan “Gizemi görmeyi, söylenmeyeni söyletmeyi ve özellikle duygu dünyasındaki ruhu keşfetmenin meramını biyografilere yansıtmaya çalışıyorum. Öncelikle sanata bakışım ve tablolarım kimi zaman tamamen biyografilerle bütünleşmiş, kimi zaman da kişilerin ruh algılarının deformasyonuyla ön plana çıkmıştır. Aşkı, duyguyu , sevgiyi ve umudu bir karede inşa etmenin en güzel yolunun, insanın yaşam yolculuğunu stilize etmek olduğu gerçeğine olan inancım oldu. Çizdiğim biyografiler için hayatın insana biçmiş olduğu rolün kırılma anlarını işlediğimi söyleyebilirim” dedi.‘Biyografisini çizdiğim hiç kimseyi daha önce bilmiyor ve tanımıyorum’Aydoğan, çalışma prensibi ve yaptığı sürreal biyografi çalışmalarını şöyle anlatıyor: ‘İmgeleri keşfetmeye çalışıyorum’“İmgelerini stilize etme çabasıyla insanın hiç tanımadığı birine hayatını, hayallerini anlatması hem cesaret hem de büyük bir güven istiyor” diyen genç ressam “Bu güven çerçevesinde kişinin doğduğu günden bugüne ve yarına uzanan hayallerini soru cevap şeklinde imgelerini keşfetmeye çalışıyorum. İdeal benliğin gerçek benlik ile örtüştüğü oranda mutluluğu, benlik çatışmaları arasında makas farkı artıkça üzüntünün de eserler üzerindeki etkisini net olarak görebiliyorum. İnsan arayışını sınırlarını bu düzlemde bir yol izleyerek anlatır ve kendi dünyasında kurduğu ütopya ile var olur. Bu varoluş içinde kişi görmek istediğini mi yoksa kendi gerçek yüzleşmesiyle mi karşılaşmak istediği arasında bir karar verir. Bu büyük bir ikilem. Evet, acıdan beslenen ve sevinçle kederlenenin içsel bir savaşıyla da karşı kaşıya kalınabiliyor” şeklinde konuştu.‘Madalyonun iki yüzü gibi’Şöyle devam ediyor Aydoğan: ‘Vazgeçilmezin temsiline işaret eder’Çalışmalarının olmazsa olmazlarının olduğunu kaydeden Aydoğan “Çatlamış susuz, hatta suya hasret Anadolu topraklarının izlerini, insan siluetlerini ve gölgelerin tabloda minimal olarak ruh hallerini yansıtmalarını, iskambil kağıtlarının her insandaki sembolü ve sayısı, tuvalin yan kısımlarında ise iç içe geçmiş halatlar bağlılığın ve vazgeçilmezin temsiline işaret eder” dedi.‘Biyografilerde, sonsuzluğu aramayı amaç edinmiş bir yüzleşme yaşıyorum’Aydoğan neden biyografi çizdiğini ise şöyle anlatıyor: ‘Sanatta karakter ve bir üslup varsa o bir yoldur’Yaklaşık 22 yıldır sanatla iç içe olduğunu ifade eden genç ressam “Sanatı ve üslubu tanımlarken hep şu ifadeleri kullanırım, sanatta karakter ve bir üslup varsa o bir yoldur. Siz o yola girmezsiniz, zaten o yol size aittir ve siz, yolun yolcusu değil, yolun kendisisiniz. Tuvali boş bir levha olarak görürüz ,kalıp bir düşünce, bir peyzaj, bir natürmort olarak doldurabilirsiniz, bu size kalmış bir şey. Ama ben o tuvale bir insanın hayat hikâyesini stilize etmekten ve bunu sürreal olarak işlemekten inanılmaz bir haz alıyorum bu haz ise bende inanılmaz bir motivasyon kaynağına dönüşüyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221030/piet-mondrianin-new-york-1-tablosunun-75-yildir-ters-sergilendigi-ortaya-cikti-1062858672.html

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2022

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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ressam, sanat, iskambil destesi