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https://sputniknews.com.tr/20221030/piet-mondrianin-new-york-1-tablosunun-75-yildir-ters-sergilendigi-ortaya-cikti-1062858672.html
Piet Mondrian'ın 'New York 1' tablosunun 75 yıldır ters sergilendiği ortaya çıktı
Piet Mondrian'ın 'New York 1' tablosunun 75 yıldır ters sergilendiği ortaya çıktı
Ünlü Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın 1941’de yaptığı tablosu ‘New York 1'in yaklaşık 75 yıldır baş aşağı olarak ters sergilendiği ortaya çıktı. Almanya’da... 30.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-30T09:46+0300
2022-10-30T09:51+0300
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Hollandalı soyut sanatçı Piet Mondrian'ın kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan New York 1 adlı eserinin yaklaşık 75 yıldır çeşitli müze ve galerilerde ters sergilendiği ortaya çıktı.Keşfi yapan Küratör ve Sanat Tarihçisi Susanne Meyer-Büser, İngiliz gazetesi Guardian’a açıklama yaparak bu yılın başlarında sanatçının bir sergisi için araştırma yaparken hatayı fark ettiğini belirtti. Meyer-Büser, tablonun 'düz halinde' sık kullanılan yatay sarı, siyah ve mavi şeritlerin tablonun yukarı bölümünde olduğuna dikkat çekerek başaşağı asılan tabloda bu durumun tam tersi olduğunu vurguladı.Stüdyonun fotoğrafında düz asılmışTablonun ters asıldığından yüzde 100 emin olduğunu belirten Küratör Meyer-Büser, Mondrian'ın stüdyosunun Haziran 1944'te ABD merkezli yaşam tarzı dergisi Town and Country'de yayınlanan fotoğrafı, tabloyu doğru bir şekilde bir şövale üzerinde otururken gösterdiğini belirtti.Mondrian’ın sergisi bugün Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya’daki Sanat Vakfı Müzesi’nde açılacak ve tablo yıllardır ters sergilendiği için değer kaybına uğramasın diye ters sergilenmeye devam edecek.
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ressam, tablo, hollanda
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Piet Mondrian'ın 'New York 1' tablosunun 75 yıldır ters sergilendiği ortaya çıktı

09:46 30.10.2022 (güncellendi: 09:51 30.10.2022)
© DHAPiet Mondrian'ın 'New York 1' tablosu
Piet Mondrian'ın 'New York 1' tablosu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
© DHA
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Ünlü Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın 1941’de yaptığı tablosu ‘New York 1'in yaklaşık 75 yıldır baş aşağı olarak ters sergilendiği ortaya çıktı. Almanya’da bugün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak eserin değer kaybına uğramaması için ters sergilenmeye devam edileceği belirtildi.
Hollandalı soyut sanatçı Piet Mondrian'ın kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan New York 1 adlı eserinin yaklaşık 75 yıldır çeşitli müze ve galerilerde ters sergilendiği ortaya çıktı.
Keşfi yapan Küratör ve Sanat Tarihçisi Susanne Meyer-Büser, İngiliz gazetesi Guardian’a açıklama yaparak bu yılın başlarında sanatçının bir sergisi için araştırma yaparken hatayı fark ettiğini belirtti. Meyer-Büser, tablonun 'düz halinde' sık kullanılan yatay sarı, siyah ve mavi şeritlerin tablonun yukarı bölümünde olduğuna dikkat çekerek başaşağı asılan tabloda bu durumun tam tersi olduğunu vurguladı.

Stüdyonun fotoğrafında düz asılmış

Tablonun ters asıldığından yüzde 100 emin olduğunu belirten Küratör Meyer-Büser, Mondrian'ın stüdyosunun Haziran 1944'te ABD merkezli yaşam tarzı dergisi Town and Country'de yayınlanan fotoğrafı, tabloyu doğru bir şekilde bir şövale üzerinde otururken gösterdiğini belirtti.
Mondrian’ın sergisi bugün Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya’daki Sanat Vakfı Müzesi’nde açılacak ve tablo yıllardır ters sergilendiği için değer kaybına uğramasın diye ters sergilenmeye devam edecek.
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