https://sputniknews.com.tr/20221030/piet-mondrianin-new-york-1-tablosunun-75-yildir-ters-sergilendigi-ortaya-cikti-1062858672.html

Piet Mondrian'ın 'New York 1' tablosunun 75 yıldır ters sergilendiği ortaya çıktı

Piet Mondrian'ın 'New York 1' tablosunun 75 yıldır ters sergilendiği ortaya çıktı

Ünlü Hollandalı ressam Piet Mondrian’ın 1941’de yaptığı tablosu ‘New York 1'in yaklaşık 75 yıldır baş aşağı olarak ters sergilendiği ortaya çıktı. Almanya’da... 30.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-30T09:46+0300

2022-10-30T09:46+0300

2022-10-30T09:51+0300

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Hollandalı soyut sanatçı Piet Mondrian'ın kırmızı, sarı, siyah ve mavi yapışkan bantlardan oluşan New York 1 adlı eserinin yaklaşık 75 yıldır çeşitli müze ve galerilerde ters sergilendiği ortaya çıktı.Keşfi yapan Küratör ve Sanat Tarihçisi Susanne Meyer-Büser, İngiliz gazetesi Guardian’a açıklama yaparak bu yılın başlarında sanatçının bir sergisi için araştırma yaparken hatayı fark ettiğini belirtti. Meyer-Büser, tablonun 'düz halinde' sık kullanılan yatay sarı, siyah ve mavi şeritlerin tablonun yukarı bölümünde olduğuna dikkat çekerek başaşağı asılan tabloda bu durumun tam tersi olduğunu vurguladı.Stüdyonun fotoğrafında düz asılmışTablonun ters asıldığından yüzde 100 emin olduğunu belirten Küratör Meyer-Büser, Mondrian'ın stüdyosunun Haziran 1944'te ABD merkezli yaşam tarzı dergisi Town and Country'de yayınlanan fotoğrafı, tabloyu doğru bir şekilde bir şövale üzerinde otururken gösterdiğini belirtti.Mondrian’ın sergisi bugün Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya’daki Sanat Vakfı Müzesi’nde açılacak ve tablo yıllardır ters sergilendiği için değer kaybına uğramasın diye ters sergilenmeye devam edecek.

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