https://sputniknews.com.tr/20221109/evinde-aslan-besleyen-adama-8-ay-hapis-1063221700.html
Evinde aslan besleyen adama 8 ay hapis
Evinde aslan besleyen adama 8 ay hapis
Fransa'da evinde aslan yavrusu besleyen şahsa 8 ay hapis ve hayvan hakları derneğine bağışlamak üzere 14 bin 500 euro para cezası verildi. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T05:12+0300
2022-11-09T05:12+0300
2022-11-09T05:12+0300
dünya
fransa
aslan
hapis
hapis cezası
ev
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Fransa'da Seine-Sant-Denis'teki Bobigny Ceza Mahkemesi, 2017'de bir kafeste koruma altındaki vahşi bir aslan yavrusunu evinde izinsiz besleyen adamı, yargılandığı davada suçlu buldu.Mahkeme şahsa 8 ay hapis cezası verirken, davanın sivil tarafları olan 6 hayvanları koruma derneğine de 14 bin 500 euro para cezası ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, geri kalan 4 aylık hapis cezası için kefaletle serbest bıraktığı adamın günlüğü 15 euro'dan 90 gün boyunca ceza ödemesini kararlaştırdı.Şahsın cezalara uymadığı takdirde hapse gireceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/1063103055.html
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fransa, aslan, hapis, hapis cezası, ev
fransa, aslan, hapis, hapis cezası, ev
Evinde aslan besleyen adama 8 ay hapis
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Fransa'da evinde aslan yavrusu besleyen şahsa 8 ay hapis ve hayvan hakları derneğine bağışlamak üzere 14 bin 500 euro para cezası verildi.
Fransa'da Seine-Sant-Denis'teki Bobigny Ceza Mahkemesi, 2017'de bir kafeste koruma altındaki vahşi bir aslan yavrusunu evinde izinsiz besleyen adamı, yargılandığı davada suçlu buldu.
Mahkeme şahsa 8 ay hapis cezası verirken, davanın sivil tarafları olan 6 hayvanları koruma derneğine de 14 bin 500 euro para cezası ödemesine karar verdi.
Mahkeme ayrıca, geri kalan 4 aylık hapis cezası için kefaletle serbest bıraktığı adamın günlüğü 15 euro'dan 90 gün boyunca ceza ödemesini kararlaştırdı.
Şahsın cezalara uymadığı takdirde hapse gireceği bildirildi.