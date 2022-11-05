Vahşi doğadan çelik teller arkasına: Afrika'nın tutsak aslanları

Afrika'da en büyük aslan nüfusuna ev sahipliği yapan ülkelerden Güney Afrika'da, hükümetin verilerine göre ülkede 310 tesiste, 7 bin 800 tutsak aslan bulunuyor. Bazı diğer tahminlere göre ise bu sayı 12 bin olarak belirtiliyor.
Afrika'da en büyük aslan nüfusuna ev sahipliği yapan ülkelerden Güney Afrika'da, hükümetin verilerine göre ülkede 310 tesiste, 7 bin 800 tutsak aslan bulunuyor. Bazı diğer tahminlere göre ise bu sayı 12 bin olarak belirtiliyor.
Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Ulusal Dernekleri Konseyi (NSPCA) verilerine göre, Güney Afrika tabiatında ise yaklaşık 3 bin 940 vahşi aslan yaşıyor. Buna göre, aslanlarıyla meşhur Güney Afrika'da 2022 itibarıyla neredeyse her 3 aslandan 2'si "tutsak aslan" durumunda.
Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Ulusal Dernekleri Konseyi (NSPCA) verilerine göre, Güney Afrika tabiatında ise yaklaşık 3 bin 940 vahşi aslan yaşıyor. Buna göre, aslanlarıyla meşhur Güney Afrika'da 2022 itibarıyla neredeyse her 3 aslandan 2'si "tutsak aslan" durumunda.
Çiftlik ve benzeri tesislerde doğan yavrular, ticari amaçlarla esaret şartları altında büyütülüyor ve ölene kadar bu tesislerde turistlere teşhir ediliyor. Bölgeye safari yapmaya gelen turistler ek ücretlerle yavru aslanları sevip, yetişkin aslanlar eşliğinde yürüyüş yapabiliyor. Aslan avcılığı da tutsak aslan endüstrisinin önemli bir kolunu oluşturuyor.
Çiftlik ve benzeri tesislerde doğan yavrular, ticari amaçlarla esaret şartları altında büyütülüyor ve ölene kadar bu tesislerde turistlere teşhir ediliyor. Bölgeye safari yapmaya gelen turistler ek ücretlerle yavru aslanları sevip, yetişkin aslanlar eşliğinde yürüyüş yapabiliyor. Aslan avcılığı da tutsak aslan endüstrisinin önemli bir kolunu oluşturuyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tutsak aslan avcılığı, özel izne tabi olmak koşuluyla yasal statüde bulunuyor. Hükümet, bu konuda sıkı denetim ve kota uyguluyor.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tutsak aslan avcılığı, özel izne tabi olmak koşuluyla yasal statüde bulunuyor. Hükümet, bu konuda sıkı denetim ve kota uyguluyor.
"Humane Society International" isimli uluslararası hayvan hakları kuruluşunun Şubat 2022 tarihli raporuna göre, Güney Afrika, kıtada aslan avcılığının turistik merkezi konumunda bulunuyor.
"Humane Society International" isimli uluslararası hayvan hakları kuruluşunun Şubat 2022 tarihli raporuna göre, Güney Afrika, kıtada aslan avcılığının turistik merkezi konumunda bulunuyor.
Buna göre, Güney Afrika'da 2014-2018 döneminde yabancılar tarafından 4 bin 176 aslan avlandı, bunların yüzde 94'ü tutsak aslanlar olarak kayıtlara geçti. Bu müşterilerin çoğu batı ülkelerinden olurken, yüzde 50'sinden fazlası da ABD vatandaşı olarak biliniyor.
Buna göre, Güney Afrika'da 2014-2018 döneminde yabancılar tarafından 4 bin 176 aslan avlandı, bunların yüzde 94'ü tutsak aslanlar olarak kayıtlara geçti. Bu müşterilerin çoğu batı ülkelerinden olurken, yüzde 50'sinden fazlası da ABD vatandaşı olarak biliniyor.
Güney Afrikalı av acentelerinden edinilen bilgilere göre bu av partilerinin fiyatları, avın ve turun niteliğine göre 8 ila 60 bin dolar arasında değişebiliyor.
Güney Afrikalı av acentelerinden edinilen bilgilere göre bu av partilerinin fiyatları, avın ve turun niteliğine göre 8 ila 60 bin dolar arasında değişebiliyor.
Belirli bir bölgede tutulan savunmasız aslanlar, buraya gelen zengin batılı turistler tarafından güvenli mesafeden tüfekle vurulmak suretiyle av tutkuları için katlediliyor.
Belirli bir bölgede tutulan savunmasız aslanlar, buraya gelen zengin batılı turistler tarafından güvenli mesafeden tüfekle vurulmak suretiyle av tutkuları için katlediliyor.
Tutsak aslanların kemikleri ise geleneksel Çin tıbbında afrodizyak madde olarak kullanılmak üzere yoğun talep görüyor.
Tutsak aslanların kemikleri ise geleneksel Çin tıbbında afrodizyak madde olarak kullanılmak üzere yoğun talep görüyor.
Aslan kemiği, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinde, lüks süs eşyası ve takı üretiminde de sıklıkla tercih ediliyor.
Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) Ekim 2022 tarihli raporuna göre, dünyada yasal olarak ticari aslan endüstrisine sahip tek ülke olma özelliği taşıyan Güney Afrika, bu Asya ülkeleri için en önemli tedarikçi konumunda. Hükümet, son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde baskıların da etkisiyle kemik ticaretine kota uyguluyor.
Aslan kemiği, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinde, lüks süs eşyası ve takı üretiminde de sıklıkla tercih ediliyor.
Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) Ekim 2022 tarihli raporuna göre, dünyada yasal olarak ticari aslan endüstrisine sahip tek ülke olma özelliği taşıyan Güney Afrika, bu Asya ülkeleri için en önemli tedarikçi konumunda. Hükümet, son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde baskıların da etkisiyle kemik ticaretine kota uyguluyor.
OCCRP raporunda, uluslararası suç örgütlerinin, Güney Afrika'dan Laos'a, oradan Vietnam ve Çin'e uzanan aslan kemiği kaçakçılığı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.
Buna göre, aslan kemiği kaçakçılığı büyük oranda ABD'nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Vixay Keosavang liderliğindeki Laoslu Xaysavang suç örgütünce yürütülüyor.
OCCRP raporunda, uluslararası suç örgütlerinin, Güney Afrika'dan Laos'a, oradan Vietnam ve Çin'e uzanan aslan kemiği kaçakçılığı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.
Buna göre, aslan kemiği kaçakçılığı büyük oranda ABD'nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Vixay Keosavang liderliğindeki Laoslu Xaysavang suç örgütünce yürütülüyor.
Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşu (STK) Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (SPCA) Baş Müfettişİ Reinet Meyer, bu kemik ticaretinin son derece karlı, çok gizli ve bu hayvanları tüketen bir ticaret olduğunu belirtti.
Güney Afrikalı sivil toplum kuruluşu (STK) Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği (SPCA) Baş Müfettişİ Reinet Meyer, bu kemik ticaretinin son derece karlı, çok gizli ve bu hayvanları tüketen bir ticaret olduğunu belirtti.