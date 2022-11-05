Vahşi doğadan çelik teller arkasına: Afrika'nın tutsak aslanları

© AA

Aslan kemiği, Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinde, lüks süs eşyası ve takı üretiminde de sıklıkla tercih ediliyor.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesinin (OCCRP) Ekim 2022 tarihli raporuna göre, dünyada yasal olarak ticari aslan endüstrisine sahip tek ülke olma özelliği taşıyan Güney Afrika, bu Asya ülkeleri için en önemli tedarikçi konumunda. Hükümet, son yıllarda ulusal ve uluslararası düzeyde baskıların da etkisiyle kemik ticaretine kota uyguluyor.