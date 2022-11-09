https://sputniknews.com.tr/20221109/esenyurtta-kadin-yolcuyu-darp-eden-taksiciye-1823-lira-ceza-kesildi-1063227360.html
Esenyurt'ta kadın yolcuyu darp eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi
Esenyurt'ta kadın yolcuyu darp eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi
İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksi sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T11:15+0300
2022-11-09T11:15+0300
2022-11-09T11:15+0300
türkiye
istanbul
taksi
sarı taksi
taksici
darp
ceza
yolcu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın kuruluşları ve sosyal mecralarda çıkan "Taksici kadın yolcusuna saldırdı" başlıklı haberler üzerine çalışma yaptı.Taksi şoförü A.A'nın, 34 TGB 19 plakalı aracına aldığı 2 yolcuyu gitmek istedikleri yere kadar götürdüğünü, yolcularla arasında ücret ödeme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirleyen ekipler, sürücüyü yakaladı.Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak"tan 1823 lira para cezası kesilirken, araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi.Taksi sürücüsü, hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.Ne olmuştu?Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Servis ekibi de araya girerek, tarafları ayırmaya çalışmıştı.Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer almıştı.İstanbul Büyükşehir Belediyesince sürücünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi de süresiz olarak iptal edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221108/esenyurtta-bir-taksi-soforu-yol-uzerinde-musterisini-aractan-indirerek-darp-etti-1063184080.html
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istanbul, taksi, sarı taksi, taksici, darp, ceza, yolcu
istanbul, taksi, sarı taksi, taksici, darp, ceza, yolcu
Esenyurt'ta kadın yolcuyu darp eden taksiciye 1823 lira ceza kesildi
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İstanbul Esenyurt'ta kadın yolcuyla kavga eden taksi sürücüsüne 1823 lira ceza uygulandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı basın kuruluşları ve sosyal mecralarda çıkan "Taksici kadın yolcusuna saldırdı" başlıklı haberler üzerine çalışma yaptı.
Taksi şoförü A.A'nın, 34 TGB 19 plakalı aracına aldığı 2 yolcuyu gitmek istedikleri yere kadar götürdüğünü, yolcularla arasında ücret ödeme yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirleyen ekipler, sürücüyü yakaladı.
Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "belediyeden alınan çalışma izninin süresi bittiği halde yolcu taşımacılığı yapmak"tan 1823 lira para cezası kesilirken, araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi.
Taksi sürücüsü, hakkında gerekli adli işlemlerin yapılması için Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Ne olmuştu?
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bir taksi sürücüsü ile kadın yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ile o sırada bölgeden geçen 112 Acil Servis ekibi de araya girerek, tarafları ayırmaya çalışmıştı.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise taksicinin kavga sırasında kadın yolcuya vurması ve çevredekilerin olaya müdahalesi yer almıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince sürücünün toplu taşıma aracı kullanım belgesi de süresiz olarak iptal edilmişti.