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https://sputniknews.com.tr/20221108/esenyurtta-bir-taksi-soforu-yol-uzerinde-musterisini-aractan-indirerek-darp-etti-1063184080.html
Esenyurt'ta bir taksi şoförü, yol üzerinde müşterisini araçtan indirerek darp etti
Esenyurt'ta bir taksi şoförü, yol üzerinde müşterisini araçtan indirerek darp etti
Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T12:20+0300
2022-11-08T12:29+0300
türkiye
taksi
istanbul
darp
taksici
şoför
yolcu
kavga
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İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma çıktı.Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı. Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredekiler ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.
https://sputniknews.com.tr/20221011/turkiyede-taksiye-binen-ukraynali-ile-taksicinin-diyalogu-amerika-ortaligi-karistirdi-1062169276.html
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taksi, istanbul, darp, taksici, şoför, yolcu, kavga
taksi, istanbul, darp, taksici, şoför, yolcu, kavga

Esenyurt'ta bir taksi şoförü, yol üzerinde müşterisini araçtan indirerek darp etti

12:20 08.11.2022 (güncellendi: 12:29 08.11.2022)
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIMEsenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale ederken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA / ERDAL CAN İÇELLİ - HAKAN POLAT - MERT YILDIRIM
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Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar müdahale etti.
İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma çıktı.
Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı. Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredekiler ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.
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