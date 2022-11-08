https://sputniknews.com.tr/20221108/esenyurtta-bir-taksi-soforu-yol-uzerinde-musterisini-aractan-indirerek-darp-etti-1063184080.html

Esenyurt'ta bir taksi şoförü, yol üzerinde müşterisini araçtan indirerek darp etti

Esenyurt'ta bir taksi şoförü, yol üzerinde müşterisini araçtan indirerek darp etti

Esenyurt'ta taksi şoförü, müşterisini yol üzerinde araçtan indirerek darp etti. Kadının saçlarını çekerek, kafasına vuran sürücüye çevredeki vatandaşlar... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T12:20+0300

2022-11-08T12:20+0300

2022-11-08T12:29+0300

türkiye

taksi

istanbul

darp

taksici

şoför

yolcu

kavga

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İstanbul'da sabah saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde iddiaya göre, taksi sürücüsü ile kadın müşteri arasında araç içerisinde tartışma çıktı.Bir süre sonra taksiden inen sürücü, kadını darp etmeye başladı. Kadının saçını tutarak vurmaya devam eden taksiciye, çevredekiler ve o esnada yoldan geçen sağlık görevlileri güçlükle müdahale etti.

https://sputniknews.com.tr/20221011/turkiyede-taksiye-binen-ukraynali-ile-taksicinin-diyalogu-amerika-ortaligi-karistirdi-1062169276.html

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taksi, istanbul, darp, taksici, şoför, yolcu, kavga