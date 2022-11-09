https://sputniknews.com.tr/20221109/cumhurbaskani-erdogan-yarin-ozbekistana-gidiyor--1063252863.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'ın Semerkant kentine gidecek. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T18:43+0300

2022-11-09T18:43+0300

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recep tayyip erdoğan

türkiye

özbekistan

semerkant

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi için yarın Semerkant'a gidiyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru' temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak.Zirvede, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek 'Strateji Belgesi' başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği zirvenin 11 Kasım Cuma günkü oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek. Zirve kapsamında Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.

türkiye

özbekistan

semerkant

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recep tayyip erdoğan, özbekistan, semerkant