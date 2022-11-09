https://sputniknews.com.tr/20221109/cumhurbaskani-erdogan-yarin-ozbekistana-gidiyor--1063252863.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan’a gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'ın Semerkant kentine gidecek. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T18:43+0300
2022-11-09T18:43+0300
2022-11-09T18:44+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
özbekistan
semerkant
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi için yarın Semerkant'a gidiyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru' temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak.Zirvede, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek 'Strateji Belgesi' başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği zirvenin 11 Kasım Cuma günkü oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek. Zirve kapsamında Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.
türkiye
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semerkant
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recep tayyip erdoğan, özbekistan, semerkant
recep tayyip erdoğan, özbekistan, semerkant
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Özbekistan’a gidiyor
18:43 09.11.2022 (güncellendi: 18:44 09.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Özbekistan'ın Semerkant kentine gidecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Zirvesi için yarın Semerkant'a gidiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru' temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak.
Zirvede, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek 'Strateji Belgesi' başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.
Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği zirvenin 11 Kasım Cuma günkü oturumunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma gerçekleştirecek.
Zirve kapsamında Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.