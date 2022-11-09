https://sputniknews.com.tr/20221109/cinde-kovid-19-nedeniyle-yaklasik-5-milyonluk-nufusu-etkileyen-kismi-kapanmaya-gidildi-1063257989.html

Çin'de Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi

Çin'de Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi

Çin'in üçüncü büyük şehri Guangcou, Kovid-19 salgınının başından bu yana karşılaştığı en büyük vaka artışını kontrol altına almaya çalışıyor. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T20:47+0300

2022-11-09T20:47+0300

2022-11-09T20:47+0300

koronavirüs

çin

guangcou

vaka

salgın

koronavirüs

pekin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1055128028_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0537e2e396228a26a9d2652a0512f928.jpg

Çin'in Guangcou şehrinde yaklaşık 5 milyonluk nüfusu etkileyen kısmi kapanmaya gidildi.Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi olan 18 milyonluk şehirde, son 24 saatte vaka sayısı 2500'ü aştı.Vaka sayısı salgının başından bu yana en yüksek düzeye çıkarken şehirde yaklaşık 5 milyonluk nüfusun yaşadığı metropol bölgelerde kısmi kapanmaya gidildi.Yerel yönetimden yapılan açıklamada, karantinaya alınan bölgelerdeki vatandaşların pazar gününe dek evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılırken her haneden günde bir kişinin alışveriş için çıkmasına izin verileceği bildirildi.Şehrin büyük bölümünde toplu taşıma durduruldu, okullar tatil edildi.Guangcou'dan başkent Pekin ile diğer büyük şehirlere uçuşlar durduruldu.Son 24 saatte 8 bin 335 vakaUlusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1346, göstermeyen 6 bin 989 vaka saptanırken günlük vaka sayısı son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı.Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221018/abdli-bilim-insanlari-yeni-bir-koronavirus-varyanti-gelistirdik--1062432206.html

çin

guangcou

pekin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çin, guangcou, vaka, salgın, koronavirüs, pekin