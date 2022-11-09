https://sputniknews.com.tr/20221109/besinci-kattan-atilan-bebegin-olumuyle-ilgili-3-kisi-tutuklandi-olu-dogdugu-icin-panikle-attim-1063259450.html
Beşinci kattan atılan bebeğin ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı: 'Ölü doğduğu için panikle attım'
Beşinci kattan atılan bebeğin ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı: 'Ölü doğduğu için panikle attım'
Antalya’da yeni doğan bebeğin balkondan atıldığı olayda anne, baba ve bebeği doğuran 15 yaşındaki kızları tutuklandı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T21:15+0300
2022-11-09T21:15+0300
2022-11-09T21:16+0300
bebek
doğum
tutuklama
türkiye
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Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yeni doğan bir bebeği apartman girişinde görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğan bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından atıldığını tespit etti.6. dairenin giriş ve banyo penceresindeki kan lekeleri nedeniyle Gürcistan uyruklu 55 yaşındaki anne İ.S, 15 yaşındaki kızı N.S. ve 55 yaşındaki baba B.S. gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda yeni doğan ve apartmanın 5. katından atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S.’ye ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. adliyeye sevk edildi. N.S.'nin savcılık ifadesinde, “Hamile olduğumu bilmiyordum. Tuvalete girdiğim sırada sancım başladı. Daha sonra doğum gerçekleşti. Bebek ölü doğdu. Bende paniğe kapılarak aşağıya attım” dediği öğrenildi. Mahkemeye çıkarılan anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
https://sputniknews.com.tr/20221108/alanyada-apartmanin-5-katindan-poset-icerisinde-yeni-dogan-bebek-atildi-1063196065.html
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bebek, doğum, tutuklama
Beşinci kattan atılan bebeğin ölümüyle ilgili 3 kişi tutuklandı: 'Ölü doğduğu için panikle attım'
21:15 09.11.2022 (güncellendi: 21:16 09.11.2022) Abone ol
Antalya’da yeni doğan bebeğin balkondan atıldığı olayda anne, baba ve bebeği doğuran 15 yaşındaki kızları tutuklandı.
Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yeni doğan bir bebeği apartman girişinde görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğan bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından atıldığını tespit etti.
6. dairenin giriş ve banyo penceresindeki kan lekeleri nedeniyle Gürcistan uyruklu 55 yaşındaki anne İ.S, 15 yaşındaki kızı N.S. ve 55 yaşındaki baba B.S. gözaltına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda yeni doğan ve apartmanın 5. katından atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S.’ye ait olduğu belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. adliyeye sevk edildi. N.S.'nin savcılık ifadesinde, “Hamile olduğumu bilmiyordum. Tuvalete girdiğim sırada sancım başladı. Daha sonra doğum gerçekleşti. Bebek ölü doğdu. Bende paniğe kapılarak aşağıya attım” dediği öğrenildi.
Mahkemeye çıkarılan anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.