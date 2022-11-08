https://sputniknews.com.tr/20221108/alanyada-apartmanin-5-katindan-poset-icerisinde-yeni-dogan-bebek-atildi-1063196065.html
Alanya'da apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğan bebek atıldı
Alanya'da apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğan bebek atıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bir bebek 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atıldı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T15:39+0300
2022-11-08T15:39+0300
2022-11-08T15:39+0300
türkiye
antalya
bebek
gürcü
cinayet
polis
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Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/adanada-3-yasindaki-cocuk-6-kattan-duserek-hayatini-kaybetti-1063093846.html
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antalya, bebek, gürcü, cinayet, polis
antalya, bebek, gürcü, cinayet, polis
Alanya'da apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğan bebek atıldı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde yeni doğan bir bebek 5. kattaki evin penceresinden poşet içerisinde atıldı.
Konaklı Mahallesi 19. Sokak'ta bir apartmanın 5. katından poşet içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin düştüğünü görenler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
Soruşturma başlatan jandarma, ismi öğrenilmeyen Gürcü uyruklu anne ve kızını gözaltına aldı.
Bebeğin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.