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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T23:16+0300
2022-11-09T23:16+0300
spor
beşiktaş
ziraat türkiye kupası
tur
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Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.Redmond golle tanıştıBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadıBu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.
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beşiktaş, ziraat türkiye kupası, tur
beşiktaş, ziraat türkiye kupası, tur

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

23:16 09.11.2022
© AAZiraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı.
Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.

Redmond golle tanıştı

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.
Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.

Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı

Bu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.
Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.
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