https://sputniknews.com.tr/20221109/besiktas-ziraat-turkiye-kupasinda-5-tura-yukseldi-1063263100.html
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T23:16+0300
2022-11-09T23:16+0300
2022-11-09T23:16+0300
spor
beşiktaş
ziraat türkiye kupası
tur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063263207_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_7f3532adf24ed7c67be2c19bee8b87d0.png
Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.Redmond golle tanıştıBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadıBu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221108/super-ligden-5-kulup-pfdkya-sevk-edildi--1063210091.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063263207_38:0:891:640_1920x0_80_0_0_3ec540442cd2acab60ef4f4d4ab6aec1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
beşiktaş, ziraat türkiye kupası, tur
beşiktaş, ziraat türkiye kupası, tur
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı.
Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.
Redmond golle tanıştı
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.
Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.
Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadı
Bu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.
Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.