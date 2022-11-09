https://sputniknews.com.tr/20221109/besiktas-ziraat-turkiye-kupasinda-5-tura-yukseldi-1063263100.html

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Serik Belediyespor'u 3-1 yenerek 5. tura yükselen Beşiktaş, daha önce 11 kişilik kadroda yer bulmayan oyuncularıyla tur atladı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T23:16+0300

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spor

beşiktaş

ziraat türkiye kupası

tur

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Rakibi karşısında ilk yarıda etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlı takım soyunma odasına 3-0 önde gitti. İkinci yarıda kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, karşılaşmayı 3-1 kazandı ve adını 5. tura yazdırdı.Redmond golle tanıştıBeşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Nathan Redmond siyah-beyazlı formayla ilk golünü attı.Ligde 8 maçta forma giyen Beşiktaşlı oyuncu, ilk gol sevincini Serik Belediyespor karşısında yaşadı. 5. dakikada ceza sahası dışından attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Redmond, Jackson Muleka'nın attığı ikinci golde de pası veren isim oldu. Redmond'un 28. dakikada bir şutu ise direkten döndü.Beşiktaş kalesini yine gole kapatamadıBu sezon ligde oynadığı 3 maç dışında tüm müsabakalarda gol yiyen Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında da kalesini kapatamadı.Spor Toto Süper Lig'de sadece Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Bitexen Giresunspor maçlarında gol yemeyen siyah-beyazlılar, 13 haftada 18 gol yemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221108/super-ligden-5-kulup-pfdkya-sevk-edildi--1063210091.html

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