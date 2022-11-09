Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221109/belcikada-sendikalar-hayat-pahaliligini-protesto-icin-greve-gitti-1063259481.html
Belçika'da sendikalar hayat pahalılığını protesto için greve gitti
Belçika'da sendikalar hayat pahalılığını protesto için greve gitti
Belçika'daki işçi sendikaları, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek için grev yaptı. Grev nedeniyle ulaşımda ciddi... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T21:12+0300
2022-11-09T21:17+0300
dünya
belçika
grev
sendika
enflasyon
brüksel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063258573_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e67c1877ef58aa615fbaa0181f7c401e.jpg
Belçika’da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.Grev nedeniyle ülkenin birçok yerinde toplu taşıma durma noktasına geldi. Başkent Brüksel başta olmak üzere birçok kentte otobüs, tren, tramvay ve metro seferlerinin çoğu yapılmadı. Toplu taşımadaki aksamalar dolayısıyla birçok yerde trafik sıkışıklığı yaşandı.Havalimanları da grevden etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda uçuşların yüzde 55'i iptal edildi. Yaklaşık 200 uçuş, grev nedeniyle yapılamadı.Charleroi Havalimanı'nda ise uçuşların tamamı iptal edildi. Uçuş olmayacağı için terminal binasına erişim bir günlüğüne kapatıldı.Ülkedeki birçok polis, öğretmen ve hastane çalışanı da greve katıldı. Başkent Brüksel Bölgesi ve Valon Bölgesi'ndeki özel hastanelerin yaklaşık üçte ikisinde iş yavaşlatıldı. Bu hastanelerde sadece acil servisler ve ciddi hastaların tedavisinin yapıldığı klinikler açık tutuldu.Belçika'daki bazı süpermarket zincirlerinde çalışanlar da greve gitti. Delhaize, Lidl ve Carrefour market zincirlerinin birçok mağazası kapandı. Ayrıca Liege, Mons ve Charleroi gibi kentlerdeki bazı alışveriş merkezleri de grev nedeniyle kapılarını açmadı.Ayrıca ülkenin bazı belediyelerinde çöpler toplanmazken limanlarda gemilere de yükleme yapılamadı. Sendikalar ücretlerde iyileştirme istiyorBelçika'daki sendikalar, çalışanların özellikle enerji fiyatlarındaki artıştan çok etkilendiği gerekçesiyle doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulanmasını talep ediyor.Sendikalar ayrıca ücretlerin iyileştirilmesini, enflasyona endeksli otomatik ücret artışlarının devam etmesini istiyor.İşçi sendikalarının talepleri arasında, düşük gelir gruplarına sağlanan elektrik ve doğalgaz gibi faturaların sosyal tarifeyle ödenmesi uygulamasının genişletilmesi de bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221109/yunanistanda-hayat-pahaliligi-protestolari-sendikalardan-24-saatlik-grev-cagrisi-1063235735.html
belçika
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063258573_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ac8bfd8684758b573b0fd5af6caa8a5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belçika, grev, sendika, enflasyon, brüksel
belçika, grev, sendika, enflasyon, brüksel

Belçika'da sendikalar hayat pahalılığını protesto için greve gitti

21:12 09.11.2022 (güncellendi: 21:17 09.11.2022)
© İHA / MUSTAFA ULUSOYBelçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Abone olTelegram
Belçika'daki işçi sendikaları, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek için grev yaptı. Grev nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar meydana geldi, bazı hastanelerde iş yavaşlatıldı. Havalimanlarında uçuşların çoğu yapılamadı, bazı süpermarketler ve alışveriş merkezleri açılmadı.
Belçika’da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
Grev nedeniyle ülkenin birçok yerinde toplu taşıma durma noktasına geldi. Başkent Brüksel başta olmak üzere birçok kentte otobüs, tren, tramvay ve metro seferlerinin çoğu yapılmadı. Toplu taşımadaki aksamalar dolayısıyla birçok yerde trafik sıkışıklığı yaşandı.
Havalimanları da grevden etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda uçuşların yüzde 55'i iptal edildi. Yaklaşık 200 uçuş, grev nedeniyle yapılamadı.
Charleroi Havalimanı'nda ise uçuşların tamamı iptal edildi. Uçuş olmayacağı için terminal binasına erişim bir günlüğüne kapatıldı.
Ülkedeki birçok polis, öğretmen ve hastane çalışanı da greve katıldı. Başkent Brüksel Bölgesi ve Valon Bölgesi'ndeki özel hastanelerin yaklaşık üçte ikisinde iş yavaşlatıldı. Bu hastanelerde sadece acil servisler ve ciddi hastaların tedavisinin yapıldığı klinikler açık tutuldu.
Belçika'daki bazı süpermarket zincirlerinde çalışanlar da greve gitti. Delhaize, Lidl ve Carrefour market zincirlerinin birçok mağazası kapandı. Ayrıca Liege, Mons ve Charleroi gibi kentlerdeki bazı alışveriş merkezleri de grev nedeniyle kapılarını açmadı.
Ayrıca ülkenin bazı belediyelerinde çöpler toplanmazken limanlarda gemilere de yükleme yapılamadı.
© İHA / MUSTAFA ULUSOYBelçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
© İHA / MUSTAFA ULUSOYBelçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
© İHA / MUSTAFA ULUSOYBelçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
© İHA / MUSTAFA ULUSOYBelçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
© İHA / MUSTAFA ULUSOYBelçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
1/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
2/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
3/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
4/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.
5/5
© İHA / MUSTAFA ULUSOY
Belçika'da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.

Sendikalar ücretlerde iyileştirme istiyor

Belçika'daki sendikalar, çalışanların özellikle enerji fiyatlarındaki artıştan çok etkilendiği gerekçesiyle doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulanmasını talep ediyor.
Sendikalar ayrıca ücretlerin iyileştirilmesini, enflasyona endeksli otomatik ücret artışlarının devam etmesini istiyor.
İşçi sendikalarının talepleri arasında, düşük gelir gruplarına sağlanan elektrik ve doğalgaz gibi faturaların sosyal tarifeyle ödenmesi uygulamasının genişletilmesi de bulunuyor.
Yunanistan - grev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
DÜNYA
Yunanistan'da hayat pahalılığı protestoları: Sendikalardan 24 saatlik grev çağrısı
13:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала