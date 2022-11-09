https://sputniknews.com.tr/20221109/belcikada-sendikalar-hayat-pahaliligini-protesto-icin-greve-gitti-1063259481.html

Belçika'da sendikalar hayat pahalılığını protesto için greve gitti

Belçika'da sendikalar hayat pahalılığını protesto için greve gitti

Belçika'daki işçi sendikaları, başta enerji fiyatlarındaki artış olmak üzere hayat pahalılığını protesto etmek için grev yaptı. Grev nedeniyle ulaşımda ciddi... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T21:12+0300

2022-11-09T21:12+0300

2022-11-09T21:17+0300

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brüksel

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Belçika’da enerji krizi ve son 47 yılın en yüksek enflasyon oranları nedeniyle azalan alım gücünün arttırılması için çalışanlar grev yapıyor.Grev nedeniyle ülkenin birçok yerinde toplu taşıma durma noktasına geldi. Başkent Brüksel başta olmak üzere birçok kentte otobüs, tren, tramvay ve metro seferlerinin çoğu yapılmadı. Toplu taşımadaki aksamalar dolayısıyla birçok yerde trafik sıkışıklığı yaşandı.Havalimanları da grevden etkilendi. Brüksel Havalimanı'nda uçuşların yüzde 55'i iptal edildi. Yaklaşık 200 uçuş, grev nedeniyle yapılamadı.Charleroi Havalimanı'nda ise uçuşların tamamı iptal edildi. Uçuş olmayacağı için terminal binasına erişim bir günlüğüne kapatıldı.Ülkedeki birçok polis, öğretmen ve hastane çalışanı da greve katıldı. Başkent Brüksel Bölgesi ve Valon Bölgesi'ndeki özel hastanelerin yaklaşık üçte ikisinde iş yavaşlatıldı. Bu hastanelerde sadece acil servisler ve ciddi hastaların tedavisinin yapıldığı klinikler açık tutuldu.Belçika'daki bazı süpermarket zincirlerinde çalışanlar da greve gitti. Delhaize, Lidl ve Carrefour market zincirlerinin birçok mağazası kapandı. Ayrıca Liege, Mons ve Charleroi gibi kentlerdeki bazı alışveriş merkezleri de grev nedeniyle kapılarını açmadı.Ayrıca ülkenin bazı belediyelerinde çöpler toplanmazken limanlarda gemilere de yükleme yapılamadı. Sendikalar ücretlerde iyileştirme istiyorBelçika'daki sendikalar, çalışanların özellikle enerji fiyatlarındaki artıştan çok etkilendiği gerekçesiyle doğalgaz ve elektrikte tavan fiyat uygulanmasını talep ediyor.Sendikalar ayrıca ücretlerin iyileştirilmesini, enflasyona endeksli otomatik ücret artışlarının devam etmesini istiyor.İşçi sendikalarının talepleri arasında, düşük gelir gruplarına sağlanan elektrik ve doğalgaz gibi faturaların sosyal tarifeyle ödenmesi uygulamasının genişletilmesi de bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221109/yunanistanda-hayat-pahaliligi-protestolari-sendikalardan-24-saatlik-grev-cagrisi-1063235735.html

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belçika, grev, sendika, enflasyon, brüksel