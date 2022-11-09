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https://sputniknews.com.tr/20221109/yunanistanda-hayat-pahaliligi-protestolari-sendikalardan-24-saatlik-grev-cagrisi-1063235735.html
Yunanistan'da hayat pahalılığı protestoları: Sendikalardan 24 saatlik grev çağrısı
Yunanistan'da hayat pahalılığı protestoları: Sendikalardan 24 saatlik grev çağrısı
Yunanistan genelinde sendikaların çağrısıyla düzenlenen eylemlerde, yükselen fiyatlar ve hayat pahalılığı protesto ediliyor. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T13:23+0300
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dünya
atina
yunanistan
eylem
grev
protesto
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Atina'da sendikalar, artan enerji fiyatları, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle eylem ve 24 saatlik grev çağrısında bulundu. Göstericiler, ücretlerde ve emekli maaşlarında artış, haklara saygılı ve istikrarlı çalışma sağlayacak toplu sözleşme, ucuz elektrik ve halk için temel ihtiyaçlara ulaşım talep ediyor. Eylemler Atina, Selanik ve Yunanistan'ın diğer büyük şehirlerinde gerçekleşiyor.
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atina, yunanistan, eylem, grev, protesto
atina, yunanistan, eylem, grev, protesto

Yunanistan'da hayat pahalılığı protestoları: Sendikalardan 24 saatlik grev çağrısı

13:23 09.11.2022 (güncellendi: 13:24 09.11.2022)
© AFP 2022Yunanistan - grev
Yunanistan - grev - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022
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Yunanistan genelinde sendikaların çağrısıyla düzenlenen eylemlerde, yükselen fiyatlar ve hayat pahalılığı protesto ediliyor.
Atina'da sendikalar, artan enerji fiyatları, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle eylem ve 24 saatlik grev çağrısında bulundu.
Göstericiler, ücretlerde ve emekli maaşlarında artış, haklara saygılı ve istikrarlı çalışma sağlayacak toplu sözleşme, ucuz elektrik ve halk için temel ihtiyaçlara ulaşım talep ediyor.
Eylemler Atina, Selanik ve Yunanistan'ın diğer büyük şehirlerinde gerçekleşiyor.
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