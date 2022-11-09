https://sputniknews.com.tr/20221109/yunanistanda-hayat-pahaliligi-protestolari-sendikalardan-24-saatlik-grev-cagrisi-1063235735.html

Yunanistan'da hayat pahalılığı protestoları: Sendikalardan 24 saatlik grev çağrısı

Yunanistan'da hayat pahalılığı protestoları: Sendikalardan 24 saatlik grev çağrısı

Yunanistan genelinde sendikaların çağrısıyla düzenlenen eylemlerde, yükselen fiyatlar ve hayat pahalılığı protesto ediliyor. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T13:23+0300

2022-11-09T13:23+0300

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dünya

atina

yunanistan

eylem

grev

protesto

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Atina'da sendikalar, artan enerji fiyatları, yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle eylem ve 24 saatlik grev çağrısında bulundu. Göstericiler, ücretlerde ve emekli maaşlarında artış, haklara saygılı ve istikrarlı çalışma sağlayacak toplu sözleşme, ucuz elektrik ve halk için temel ihtiyaçlara ulaşım talep ediyor. Eylemler Atina, Selanik ve Yunanistan'ın diğer büyük şehirlerinde gerçekleşiyor.

atina

yunanistan

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atina, yunanistan, eylem, grev, protesto