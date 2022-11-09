https://sputniknews.com.tr/20221109/avustralyada-unlu-ressam-warholun-eseri-cevrecilerin-hedefi-oldu-1063247953.html

Avustralya’da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu

Avustralya’da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu

Avustralya’nın başkenti Canberra’da hükümetin fosil yakıt sübvansiyonlarını durdurmasını isteyen çevre aktivistleri, Amerikalı ressam Andy Warhol'un... 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T16:15+0300

2022-11-09T16:15+0300

2022-11-09T16:15+0300

dünya

avustralya

andy warhol

saldırı

aktivist

çevreci

campbell’s soup cans

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Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam ediyor.Avustralya’da 'Stop Fossil Fuel Subsidies (Fosil Yakıt Sübvansiyonlarını Durdurun)' adlı çevreci grup, pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un Campbell’s Soup Cans adlı birden fazla tuvalden oluşan eserini hedef aldı.İki aktivist, başkent Canberra'daki Ulusal Galeri’de bulunan ve piyasaya sürülen çorba konserveleri çeşitlerinin resmedildiği tuvallerin alt sırasını mavi kalemle karaladı. Aktivistler, Avustralya hükümetinin petrol, doğalgaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği sona erdirmesini istedi.Eylemi gerçekleştiren aktivistlerden Bonnie Cassen, Warhol'un söz konusu sanat eserinde 'çılgına dönen tüketim kültürünü' betimlediğini savundu.Cassen, “Şimdi kapitalizm delirmiş durumda. Aileler çocukları için ilaç ve yiyecek arasında seçim yapmak zorunda kalırken, fosil yakıt şirketleri rekor karlar sağlıyor. Yine de hükümetimiz fosil yakıt endüstrisine dakikada 22 bin dolar sübvansiyon veriyor” ifadelerini kullandı.Galeri yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Burada ve yurt dışında yaşanan benzer olayların ardından Avustralya Ulusal Galerisi'nde bir protesto gerçekleşti. Avustralya Federal Polisi ile iş birliği içinde olayı araştırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.Eserlerin cam çerçevelerin altında olduğu ve zarar görmediği belirtilirken, aktivistlere müdahale edildiği, olayla ilgili gözaltı veya tutuklama işlemi yapılmadığı kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221105/pariste-aktivistler-tavuk-maskeleriyle-fast-food-restoranini-basti-1063113569.html

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avustralya, andy warhol, saldırı, aktivist, çevreci, campbell’s soup cans