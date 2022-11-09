Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221109/avustralyada-unlu-ressam-warholun-eseri-cevrecilerin-hedefi-oldu-1063247953.html
Avustralya’da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu
Avustralya’da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu
Avustralya’nın başkenti Canberra’da hükümetin fosil yakıt sübvansiyonlarını durdurmasını isteyen çevre aktivistleri, Amerikalı ressam Andy Warhol'un... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T16:15+0300
2022-11-09T16:15+0300
dünya
avustralya
andy warhol
saldırı
aktivist
çevreci
campbell’s soup cans
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063247738_0:88:1200:763_1920x0_80_0_0_fa47576a0737aa4fe7f428c8424db3ac.jpg
Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam ediyor.Avustralya’da 'Stop Fossil Fuel Subsidies (Fosil Yakıt Sübvansiyonlarını Durdurun)' adlı çevreci grup, pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un Campbell’s Soup Cans adlı birden fazla tuvalden oluşan eserini hedef aldı.İki aktivist, başkent Canberra'daki Ulusal Galeri’de bulunan ve piyasaya sürülen çorba konserveleri çeşitlerinin resmedildiği tuvallerin alt sırasını mavi kalemle karaladı. Aktivistler, Avustralya hükümetinin petrol, doğalgaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği sona erdirmesini istedi.Eylemi gerçekleştiren aktivistlerden Bonnie Cassen, Warhol'un söz konusu sanat eserinde 'çılgına dönen tüketim kültürünü' betimlediğini savundu.Cassen, “Şimdi kapitalizm delirmiş durumda. Aileler çocukları için ilaç ve yiyecek arasında seçim yapmak zorunda kalırken, fosil yakıt şirketleri rekor karlar sağlıyor. Yine de hükümetimiz fosil yakıt endüstrisine dakikada 22 bin dolar sübvansiyon veriyor” ifadelerini kullandı.Galeri yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Burada ve yurt dışında yaşanan benzer olayların ardından Avustralya Ulusal Galerisi'nde bir protesto gerçekleşti. Avustralya Federal Polisi ile iş birliği içinde olayı araştırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.Eserlerin cam çerçevelerin altında olduğu ve zarar görmediği belirtilirken, aktivistlere müdahale edildiği, olayla ilgili gözaltı veya tutuklama işlemi yapılmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/pariste-aktivistler-tavuk-maskeleriyle-fast-food-restoranini-basti-1063113569.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063247738_34:0:1167:850_1920x0_80_0_0_ae58cda5d1d3709217f8f15f506e3919.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, andy warhol, saldırı, aktivist, çevreci, campbell’s soup cans
avustralya, andy warhol, saldırı, aktivist, çevreci, campbell’s soup cans

Avustralya’da ünlü ressam Warhol'un eseri çevrecilerin hedefi oldu

16:15 09.11.2022
© AFP 2022 / MATT CAMPBELLCampbell’s Soup Cans
Campbell’s Soup Cans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / MATT CAMPBELL
Abone olTelegram
Avustralya’nın başkenti Canberra’da hükümetin fosil yakıt sübvansiyonlarını durdurmasını isteyen çevre aktivistleri, Amerikalı ressam Andy Warhol'un 'Campbell’s Soup Cans' adlı eserini hedef alarak mavi kalemle karaladı.
Çevre ve iklim aktivistleri, taleplerini dile getirmek için ünlü ressamların eserlerine saldırmaya devam ediyor.
Avustralya’da 'Stop Fossil Fuel Subsidies (Fosil Yakıt Sübvansiyonlarını Durdurun)' adlı çevreci grup, pop art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol'un Campbell’s Soup Cans adlı birden fazla tuvalden oluşan eserini hedef aldı.
İki aktivist, başkent Canberra'daki Ulusal Galeri’de bulunan ve piyasaya sürülen çorba konserveleri çeşitlerinin resmedildiği tuvallerin alt sırasını mavi kalemle karaladı. Aktivistler, Avustralya hükümetinin petrol, doğalgaz ve kömür endüstrilerine verdiği desteği sona erdirmesini istedi.
Eylemi gerçekleştiren aktivistlerden Bonnie Cassen, Warhol'un söz konusu sanat eserinde 'çılgına dönen tüketim kültürünü' betimlediğini savundu.
Cassen, “Şimdi kapitalizm delirmiş durumda. Aileler çocukları için ilaç ve yiyecek arasında seçim yapmak zorunda kalırken, fosil yakıt şirketleri rekor karlar sağlıyor. Yine de hükümetimiz fosil yakıt endüstrisine dakikada 22 bin dolar sübvansiyon veriyor” ifadelerini kullandı.
Galeri yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Burada ve yurt dışında yaşanan benzer olayların ardından Avustralya Ulusal Galerisi'nde bir protesto gerçekleşti. Avustralya Federal Polisi ile iş birliği içinde olayı araştırıyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Eserlerin cam çerçevelerin altında olduğu ve zarar görmediği belirtilirken, aktivistlere müdahale edildiği, olayla ilgili gözaltı veya tutuklama işlemi yapılmadığı kaydedildi.
L214 aktivistleri - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
DÜNYA
Paris'te aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı
5 Kasım, 22:24
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала