https://sputniknews.com.tr/20221105/pariste-aktivistler-tavuk-maskeleriyle-fast-food-restoranini-basti-1063113569.html
Paris'te aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı
Paris'te aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı
Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T22:24+0300
2022-11-05T22:24+0300
2022-11-05T22:24+0300
dünya
fransa
paris
tavuk
aktivist
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1063113412_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6347f76959182998d3a4324d67873348.jpg
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor.Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların 'dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine' atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "Tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221103/hollandada-inci-kupeli-kiz-tablosuna-saldiran-iklim-aktivistlerine-hapis-cezasi-1063029828.html
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/05/1063113412_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_f97f27fd8ec9b2fbcd81c3c17c976611.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, paris, tavuk, aktivist
fransa, paris, tavuk, aktivist
Paris'te aktivistler tavuk maskeleriyle fast food restoranını bastı
Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'te hayvan hakları savunucusu aktivistler, endüstriyel yetiştiriciliğin tavuklara eziyet verici şekilde yapılmasına tepki olarak fast food zincirine ait restoranı tavuk maskeleriyle bastı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde L214 hayvan hakları savunucusu derneğin bünyesindeki onlarca aktivistin başlarına geçirdikleri tavuk maskeleriyle restorana girdikleri görülüyor.
Restoranın camlarına "Tavuklar gibi sıkışın" yazısının yapıştırılmasının yer aldığı görüntülerde aktivistlerin tavuk maskeleriyle yan yana durarak ayakta eylem yapmaları dikkati çekiyor.
Fransız basını, aktivistlerin bu eylemi, endüstriyel tavukların 'dar alanda hareketsiz ve gün yüzü görmeden yetiştirilmesine' atıfta bulunmak için yaptıklarını aktardı.
Eylemciler, fast food zincirlerine ve tavukların kötü koşullarda yetiştirilmesine tepki için "Tavuklar gibi sıkışın" etiketiyle imza kampanyası başlattı.