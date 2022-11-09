https://sputniknews.com.tr/20221109/abdden-azerbaycan-ermenistan-aciklamasi-muzakereleri-hizlandirma-konusunda-anlastilar-1063219376.html
ABD'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar
ABD'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin başkenti... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T03:03+0300
2022-11-09T03:03+0300
2022-11-09T03:03+0300
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azerbaycan
ermenistan
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müzakere
ned price
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın girişimiyle dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullanarak, "Dün iki tarafın buluşması olumluydu, anlaşmazlık alanlarının çoğunu gün yüzüne çıkardılar, günün sonunda ortak bir bildiride anlaştılar” dedi.Price, tarafların ilerleyen haftalarda doğrudan diyalog yoluyla toplantıya devam etmeyi kabul ettiklerini aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20221108/azerbaycan-disisleri-bakanligi-baku-ve-erivan-baris-gorusmelerini-hizlandirmayi-kararlastirdi-1063186846.html
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azerbaycan, ermenistan, abd, müzakere, ned price
azerbaycan, ermenistan, abd, müzakere, ned price
ABD'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması: Müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD’nin başkenti Washington DC’de dün yaptığı görüşmeye ilişkin, “Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" dedi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın girişimiyle dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullanarak, "Dün iki tarafın buluşması olumluydu, anlaşmazlık alanlarının çoğunu gün yüzüne çıkardılar, günün sonunda ortak bir bildiride anlaştılar” dedi.
Price, tarafların ilerleyen haftalarda doğrudan diyalog yoluyla toplantıya devam etmeyi kabul ettiklerini aktardı.