Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221108/azerbaycan-disisleri-bakanligi-baku-ve-erivan-baris-gorusmelerini-hizlandirmayi-kararlastirdi-1063186846.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü ve Erivan, barış görüşmelerini hızlandırmayı kararlaştırdı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü ve Erivan, barış görüşmelerini hızlandırmayı kararlaştırdı
Washington'da dün bir görüşme gerçekleştiren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın iki ülke arasındaki barış... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:14+0300
2022-11-08T13:14+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103410/88/1034108839_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e5c628ac80efd90d37d627e133450eb7.jpg
Geçen hafta Soçi'de yapılan üçlü görüşmede birbirlerine karşı güç kullanmaktan vazgeçme kararı alan Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakereleri hızlandırma kararı aldı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlar, olası barış anlaşmasının bileşenleri hakkında görüş alışverişi yaptı ve hala çözüm bekleyen bir dizi sorun olduğuna dikkat çekti. Taraflar, müzakereleri hızlandırmayı ve gelecek hafta bir görüşme daha düzenlemeyi kararlaştırdı" denildi.Açıklamaya göre Bayramov ve Mirzoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 6 Ekim'de Prag ve 31 Ekim'de Soçi'de yaptıkları görüşmeler sonucunda üstlendikleri yükümlülükleri teyit etti.Bayramov ve Mirzoyan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in talebi üzerine üçlü bir görüşme de gerçekleştirdi.Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin sonunda imzalanan üçlü açıklamada, güç kullanmaktan vazgeçme ve sorunları egemenliği tanıma temelinde çözme konusunda anlaşmıştı.Putin, Paşinyan ve Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki aktif hazırlıkların önemini kaydederken liderler, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aramaya devam etme konusunda anlaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/putin-karabagla-ilgili-ortak-aciklama-uzerinde-mutabakat-saglandi-1062914721.html
ermenistan
azerbaycan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103410/88/1034108839_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_927d73ddfc4ace57a1cc4459562eb43f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ermenistan, azerbaycan, rusya
ermenistan, azerbaycan, rusya

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü ve Erivan, barış görüşmelerini hızlandırmayı kararlaştırdı

13:14 08.11.2022
© AAAzerbaycan Ordusu
Azerbaycan Ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Washington'da dün bir görüşme gerçekleştiren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın iki ülke arasındaki barış anlaşması görüşmelerini hızlandırmayı ve gelecek hafta yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdığı açıklandı.
Geçen hafta Soçi'de yapılan üçlü görüşmede birbirlerine karşı güç kullanmaktan vazgeçme kararı alan Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakereleri hızlandırma kararı aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlar, olası barış anlaşmasının bileşenleri hakkında görüş alışverişi yaptı ve hala çözüm bekleyen bir dizi sorun olduğuna dikkat çekti. Taraflar, müzakereleri hızlandırmayı ve gelecek hafta bir görüşme daha düzenlemeyi kararlaştırdı" denildi.
Açıklamaya göre Bayramov ve Mirzoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 6 Ekim'de Prag ve 31 Ekim'de Soçi'de yaptıkları görüşmeler sonucunda üstlendikleri yükümlülükleri teyit etti.
Bayramov ve Mirzoyan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in talebi üzerine üçlü bir görüşme de gerçekleştirdi.
Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin sonunda imzalanan üçlü açıklamada, güç kullanmaktan vazgeçme ve sorunları egemenliği tanıma temelinde çözme konusunda anlaşmıştı.
Putin, Paşinyan ve Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki aktif hazırlıkların önemini kaydederken liderler, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aramaya devam etme konusunda anlaşmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
DÜNYA
Putin: Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandı
31 Ekim, 21:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала