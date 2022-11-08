https://sputniknews.com.tr/20221108/azerbaycan-disisleri-bakanligi-baku-ve-erivan-baris-gorusmelerini-hizlandirmayi-kararlastirdi-1063186846.html
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü ve Erivan, barış görüşmelerini hızlandırmayı kararlaştırdı
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü ve Erivan, barış görüşmelerini hızlandırmayı kararlaştırdı
Washington'da dün bir görüşme gerçekleştiren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın iki ülke arasındaki barış... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:14+0300
2022-11-08T13:14+0300
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Geçen hafta Soçi'de yapılan üçlü görüşmede birbirlerine karşı güç kullanmaktan vazgeçme kararı alan Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakereleri hızlandırma kararı aldı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlar, olası barış anlaşmasının bileşenleri hakkında görüş alışverişi yaptı ve hala çözüm bekleyen bir dizi sorun olduğuna dikkat çekti. Taraflar, müzakereleri hızlandırmayı ve gelecek hafta bir görüşme daha düzenlemeyi kararlaştırdı" denildi.Açıklamaya göre Bayramov ve Mirzoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 6 Ekim'de Prag ve 31 Ekim'de Soçi'de yaptıkları görüşmeler sonucunda üstlendikleri yükümlülükleri teyit etti.Bayramov ve Mirzoyan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in talebi üzerine üçlü bir görüşme de gerçekleştirdi.Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin sonunda imzalanan üçlü açıklamada, güç kullanmaktan vazgeçme ve sorunları egemenliği tanıma temelinde çözme konusunda anlaşmıştı.Putin, Paşinyan ve Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki aktif hazırlıkların önemini kaydederken liderler, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aramaya devam etme konusunda anlaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221031/putin-karabagla-ilgili-ortak-aciklama-uzerinde-mutabakat-saglandi-1062914721.html
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: Bakü ve Erivan, barış görüşmelerini hızlandırmayı kararlaştırdı
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Washington'da dün bir görüşme gerçekleştiren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan'ın iki ülke arasındaki barış anlaşması görüşmelerini hızlandırmayı ve gelecek hafta yeniden bir araya gelmeyi kararlaştırdığı açıklandı.
Geçen hafta Soçi'de yapılan üçlü görüşmede birbirlerine karşı güç kullanmaktan vazgeçme kararı alan Azerbaycan ve Ermenistan, barış anlaşmasının imzalanmasına yönelik müzakereleri hızlandırma kararı aldı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlar, olası barış anlaşmasının bileşenleri hakkında görüş alışverişi yaptı ve hala çözüm bekleyen bir dizi sorun olduğuna dikkat çekti. Taraflar, müzakereleri hızlandırmayı ve gelecek hafta bir görüşme daha düzenlemeyi kararlaştırdı" denildi.
Açıklamaya göre Bayramov ve Mirzoyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 6 Ekim'de Prag ve 31 Ekim'de Soçi'de yaptıkları görüşmeler sonucunda üstlendikleri yükümlülükleri teyit etti.
Bayramov ve Mirzoyan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in talebi üzerine üçlü bir görüşme de gerçekleştirdi.
Ermenistan ve Azerbaycan liderleri, 31 Ekim'de Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptıkları görüşmenin sonunda imzalanan üçlü açıklamada, güç kullanmaktan vazgeçme ve sorunları egemenliği tanıma temelinde çözme konusunda anlaşmıştı.
Putin, Paşinyan ve Aliyev, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki aktif hazırlıkların önemini kaydederken liderler, karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler aramaya devam etme konusunda anlaşmıştı.