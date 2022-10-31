https://sputniknews.com.tr/20221031/putin-karabagla-ilgili-ortak-aciklama-uzerinde-mutabakat-saglandi-1062914721.html

Putin: Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandı

Putin: Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi’de görüşme gerçekleştirdi... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T21:44+0300

2022-10-31T21:44+0300

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Soçi’de gerçekleşen üçlü görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgenin imzalanması konusu masaya yatırıldı.Putin, Soçi’de geçen görüşmenin çok yararlı olduğunu ve gelecekteki anlaşmalar için uygun hava yarattığını söyledi.Rus lider, “Bugün ortak açıklama üzerinde anlaşma sağladık. Açık söylemem gerek, her şey onaylayamadık, uzmanlar seviyesinde geliştirilen ön taslaktaki bazı şeyleri çıkarmak zorunda kaldık. Yine de bu adım, durumu bir bütün olarak çözmeye yönelik yeni eylemler için koşullar yaratıyor” ifadesini kullandı.Soçi’de gerçekleşen görüşmenin, ülkelerin gelecek konusunda anlaşabildiğini sergilediğini, çünkü herkesin normalleşmeye ilgi duyduğunu söyleyen Putin, Moskova’nın bu çatışmaya nokta koymak için mümkün olan her şey yapacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221031/aliyev-erivanla-iliskilerin-normallesmesi-icin-5-temel-ilke-onerdik-1062907409.html

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