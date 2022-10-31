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SON DAKİKA | Putin: Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandı
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https://sputniknews.com.tr/20221031/putin-karabagla-ilgili-ortak-aciklama-uzerinde-mutabakat-saglandi-1062914721.html
Putin: Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandı
Putin: Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi’de görüşme gerçekleştirdi... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T21:44+0300
2022-10-31T21:47+0300
dünya
vladimir putin
rusya
azerbaycan
ermenistan
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Soçi’de gerçekleşen üçlü görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgenin imzalanması konusu masaya yatırıldı.Putin, Soçi’de geçen görüşmenin çok yararlı olduğunu ve gelecekteki anlaşmalar için uygun hava yarattığını söyledi.Rus lider, “Bugün ortak açıklama üzerinde anlaşma sağladık. Açık söylemem gerek, her şey onaylayamadık, uzmanlar seviyesinde geliştirilen ön taslaktaki bazı şeyleri çıkarmak zorunda kaldık. Yine de bu adım, durumu bir bütün olarak çözmeye yönelik yeni eylemler için koşullar yaratıyor” ifadesini kullandı.Soçi’de gerçekleşen görüşmenin, ülkelerin gelecek konusunda anlaşabildiğini sergilediğini, çünkü herkesin normalleşmeye ilgi duyduğunu söyleyen Putin, Moskova’nın bu çatışmaya nokta koymak için mümkün olan her şey yapacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/aliyev-erivanla-iliskilerin-normallesmesi-icin-5-temel-ilke-onerdik-1062907409.html
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vladimir putin, rusya, azerbaycan, ermenistan
vladimir putin, rusya, azerbaycan, ermenistan

Putin: Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandı

21:44 31.10.2022 (güncellendi: 21:47 31.10.2022)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Soçi’de görüşme gerçekleştirdi. Putin, görüşmede Karabağ’la ilgili ortak açıklama üzerinde mutabakat sağlandığını belirtti.
Soçi’de gerçekleşen üçlü görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasının temelini oluşturacak belgenin imzalanması konusu masaya yatırıldı.
Putin, Soçi’de geçen görüşmenin çok yararlı olduğunu ve gelecekteki anlaşmalar için uygun hava yarattığını söyledi.
Rus lider, “Bugün ortak açıklama üzerinde anlaşma sağladık. Açık söylemem gerek, her şey onaylayamadık, uzmanlar seviyesinde geliştirilen ön taslaktaki bazı şeyleri çıkarmak zorunda kaldık. Yine de bu adım, durumu bir bütün olarak çözmeye yönelik yeni eylemler için koşullar yaratıyor” ifadesini kullandı.
Soçi’de gerçekleşen görüşmenin, ülkelerin gelecek konusunda anlaşabildiğini sergilediğini, çünkü herkesin normalleşmeye ilgi duyduğunu söyleyen Putin, Moskova’nın bu çatışmaya nokta koymak için mümkün olan her şey yapacağını kaydetti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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