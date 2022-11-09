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https://sputniknews.com.tr/20221109/abdde-ara-secimler-georgiada-secimler-2-tura-kaldi-1063262857.html
ABD'de ara seçimler: Georgia'da seçimler 2. tura kaldı
ABD'de ara seçimler: Georgia'da seçimler 2. tura kaldı
ABD ara seçimlerinde Senato'daki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia'da seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T23:03+0300
2022-11-09T23:22+0300
dünya
abd
seçim
senato
raphael warnock
herschel walker
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Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Georgia'daki senatör seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 barajına ulaşamadı.Eyalet yasaları gereği, 6 Aralık'ta ikinci tur seçim yapılacak.Seçim en çok oyu alan, Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Herschel Walker arasında geçerken, seçimleri 3. sırada tamamlayan Liberal Chase Oliver ikinci tur seçimde yarışamayacak.Senato'nun kaderi Georgia'daki seçimlere kadar belli olmayabilirÖte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 koltuk var. Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında bu denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.Ülkede dün düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​​​​​​​​
https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimleri-mecliste-cumhuriyetci-cogunluk-ilk-z-milletvekili-ve-tartismali-isimlerin-zaferi-1063234028.html
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abd, seçim, senato, raphael warnock, herschel walker
abd, seçim, senato, raphael warnock, herschel walker

ABD'de ara seçimler: Georgia'da seçimler 2. tura kaldı

23:03 09.11.2022 (güncellendi: 23:22 09.11.2022)
© AP PhotoABD'de ara seçimler
ABD'de ara seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AP Photo
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ABD ara seçimlerinde Senato'daki çoğunluğu belirleyecek kritik eyaletlerden Georgia'da seçimler 6 Aralık'taki 2. tura kaldı.
Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Georgia'daki senatör seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50 barajına ulaşamadı.
Eyalet yasaları gereği, 6 Aralık'ta ikinci tur seçim yapılacak.
Seçim en çok oyu alan, Demokrat Raphael Warnock ve Cumhuriyetçi Herschel Walker arasında geçerken, seçimleri 3. sırada tamamlayan Liberal Chase Oliver ikinci tur seçimde yarışamayacak.

Senato'nun kaderi Georgia'daki seçimlere kadar belli olmayabilir

Öte yandan ara seçimlerde 100 sandalyeli Senato'daki koltuklar açısından kritik önemde olan Georgia'da ikinci tur seçimler tamamlanana kadar çoğunluğun kimde olduğu netleşmeyebilir.
Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhuriyetçilerin elinde 49, Demokratların elinde 48 koltuk var. Henüz sonuçları netleşemeyen eyaletlerden Arizona'da Demokrat, Nevada'da ise Cumhuriyetçi adayın önde olduğu hesaba katıldığında bu denge 50'ye 49 seviyesine gelebilir.
Bu durumda Georgia'da Cumhuriyetçiler kazanırsa, bu parti çoğunluğu sağlamak için gerekli sayıya ulaşıp Kongre'nin bu kanadında çoğunluğu ele geçirecek.
Ancak Georgia'da Demokrat adayın kazanması durumunda, Senato'daki denge 50'ye 50 olacak. Bu durumda da ABD Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris, Senato Başkanlığı sıfatıyla dengeyi bozacak ve Senato'nun çoğunluğu Demokratlarda kalacak.
Ülkede dün düzenlenen seçimlerde halk, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı ile 100 sandalyeli Senato'daki 35 koltuk için sandık başına gitti. Senato'daki 6 yıllık süresini tamamlamayan 29 Cumhuriyetçi ile 36 Demokrat, seçimlere girmedi.​​​​​​​​​​​​​​
The US Congress building. (File) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
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