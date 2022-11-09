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https://sputniknews.com.tr/20221109/abd-ara-secimlerinde-iki-eyalette-sandiklar-kapandi-1063219861.html
ABD ara seçimlerinde iki eyalette sandıklar kapandı
ABD ara seçimlerinde iki eyalette sandıklar kapandı
ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemi Indiana ve Kentucky eyaletlerinde... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T03:28+0300
2022-11-09T03:28+0300
dünya
abd
abd ara seçimleri
kongre
senato
abd temsilciler meclisi
joe biden
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ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere önümüzdeki saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.Üç farklı saat dilimi olması nedeniyle, ABD doğu yakası saatiyle ilk sandıkların 18.00'de kapanmasına karşın, kıtanın en batısında yer alan Alaska eyaletinde oy verme işlemine 7 saat daha devam edilecek.8 Kasım ara seçimleriAmerikalılar, 8 Kasım ara seçimlerinde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için Indiana ve Kentucky dışında oy kullanmaya devam ediyor.ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.6 yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da üyelerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.
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abd, abd ara seçimleri, kongre, senato, abd temsilciler meclisi, joe biden, donald trump
abd, abd ara seçimleri, kongre, senato, abd temsilciler meclisi, joe biden, donald trump

ABD ara seçimlerinde iki eyalette sandıklar kapandı

03:28 09.11.2022
© AAABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemi Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı.
ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemi Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AA
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ABD'de, Senatonun bir kısmının ve Temsilciler Meclisinin tamamının yenileneceği ara seçimler için oy kullanma işlemi Indiana ve Kentucky eyaletlerinde tamamlandı.
ABD ara seçimlerinde oy verme işlemlerinin başlama ve bitiş süreleri eyaletlere göre farklılık gösterirken, Indiana ve Kentucky, ülkede sandıkların kapandığı ve sayım işlemlerinin başladığı ilk iki eyalet oldu.
Ülkenin diğer eyaletlerinde oy verme işlemi devam ederken, doğu eyaletlerinden başlamak üzere önümüzdeki saatlerde sandıklar ardı ardına kapanmaya devam edecek.
Üç farklı saat dilimi olması nedeniyle, ABD doğu yakası saatiyle ilk sandıkların 18.00'de kapanmasına karşın, kıtanın en batısında yer alan Alaska eyaletinde oy verme işlemine 7 saat daha devam edilecek.

8 Kasım ara seçimleri

Amerikalılar, 8 Kasım ara seçimlerinde, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için Indiana ve Kentucky dışında oy kullanmaya devam ediyor.
ABD seçim sisteminde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerinin hepsi, biri ABD başkanının seçildiği genel seçimlerde, diğeri de ara seçimde olmak üzere her iki yılda bir sandığa gidiyor.
6 yıllığına seçilen Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da üyelerin üçte biri, her iki yılda bir seçimle yenileniyor.
ABD ara seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
DÜNYA
ABD'de ara seçimler başladı
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