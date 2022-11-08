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ABD'de ara seçimler başladı
ABD'de ara seçimler başladı
ABD'de kritik ara seçimlerde oy kullanma işlemi başladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T14:13+0300
2022-11-08T14:18+0300
dünya
abd
abd senatosu
abd temsilciler meclisi
seçimler
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ABD'li seçmenler, ara seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işleminde, Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin önünü açacak bir kongre çoğunluğunu amaçlıyor. Seçimlerde, hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato'nun güç dağılımı belirlenecek. Öte yandan, ülke genelinde 40 milyondan fazla seçmen, sandık öncesi oylamada oylarını kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/abd-ara-secimleri-rehberi-baskanin-guclerini-sinirlama-vakti-geldi-catti-1063168837.html
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abd, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, seçimler
abd, abd senatosu, abd temsilciler meclisi, seçimler

ABD'de ara seçimler başladı

14:13 08.11.2022 (güncellendi: 14:18 08.11.2022)
© AFP 2022ABD ara seçimleri
ABD ara seçimleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AFP 2022
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ABD'de kritik ara seçimlerde oy kullanma işlemi başladı.
ABD'li seçmenler, ara seçimler için kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.
Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işleminde, Cumhuriyetçiler, Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinin önünü açacak bir kongre çoğunluğunu amaçlıyor.
Seçimlerde, hem Temsilciler Meclisi, hem de Senato'nun güç dağılımı belirlenecek.
Öte yandan, ülke genelinde 40 milyondan fazla seçmen, sandık öncesi oylamada oylarını kullandı.
ABD ara seçimlerinde oy kullanma süreci - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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