https://sputniknews.com.tr/20221108/tarim-bakani-kirisci-rusyadan-gelecek-tahili-isleyip-yoksul-ulkelere-bedelsiz-gonderecegiz-1063180827.html
Tarım Bakanı Kirişci: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndereceğiz
Tarım Bakanı Kirişci: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan yoksul ülkelere bedelsiz tahıl gönderme sürecinin nasıl işleyeceğini Tarım ve Orman... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T11:54+0300
2022-11-08T11:54+0300
2022-11-08T11:54+0300
türkiye
tahıl
tahıl sevkiyatı
tahıl ihracatı
buğday
buğday ihracatı
bulgur
makarna
ekmek
tarım ve orman bakanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verildi. Bu anlaşmanın nasıl işleyeceğini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile paylaştı.Sputnik muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kirişci, tahılın Türkiye’de işleneceğini açıkladı ve şunları ifade etti:Ekmeklik un için 2 bin 950 TL sübvanse veriyoruzİstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde devam eden ekmek zammı tartışmalarına da değinen Tarım Bakanı Kirişci “Biz zaten buğdayla ilgili biliyorsunuz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu TMO olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip sen de un yap bundan bunu da fırınlara ver dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/erdogan-putin-ile-gorusmemde-tahili-somali-sudan-gibi-ulkelere-gondermek-konusunda-mutabik-kaldik-1063061030.html
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Osman Nuri Cerit
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tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, buğday, buğday ihracatı, bulgur, makarna, ekmek, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişçi, rusya
tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl ihracatı, buğday, buğday ihracatı, bulgur, makarna, ekmek, tarım ve orman bakanlığı, vahit kirişçi, rusya
Tarım Bakanı Kirişci: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndereceğiz
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Özel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan yoksul ülkelere bedelsiz tahıl gönderme sürecinin nasıl işleyeceğini Tarım ve Orman Bakanı Kirişci anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verildi. Bu anlaşmanın nasıl işleyeceğini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile paylaştı.
Sputnik muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kirişci, tahılın Türkiye’de işleneceğini açıkladı ve şunları ifade etti:
“Bu konuda bizim atıl bir kapasitemiz var. Mesela un sanayinde, makarna, irmik ve bulgur sanayinde. Şimdi biz kendi atıl kapasitemizi çalıştıracağız. Rusya’dan alacağımız o bedelsiz buğdayı kendi fabrikalarımızda işledikten sonra biz en az gelişmiş ülkelere bunları göndereceğiz. Cumhurbaşkanımızın arzusu bedava aldığımız buğdayı, bulgur olarak un olarak bedava vermek”
Ekmeklik un için 2 bin 950 TL sübvanse veriyoruz
İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde devam eden ekmek zammı tartışmalarına da değinen Tarım Bakanı Kirişci “Biz zaten buğdayla ilgili biliyorsunuz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu TMO olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip sen de un yap bundan bunu da fırınlara ver dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.