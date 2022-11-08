https://sputniknews.com.tr/20221108/tarim-bakani-kirisci-rusyadan-gelecek-tahili-isleyip-yoksul-ulkelere-bedelsiz-gonderecegiz-1063180827.html

Tarım Bakanı Kirişci: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndereceğiz

Tarım Bakanı Kirişci: Rusya’dan gelecek tahılı işleyip yoksul ülkelere bedelsiz göndereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında varılan yoksul ülkelere bedelsiz tahıl gönderme sürecinin nasıl işleyeceğini Tarım ve Orman... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T11:54+0300

2022-11-08T11:54+0300

2022-11-08T11:54+0300

türkiye

tahıl

tahıl sevkiyatı

tahıl ihracatı

buğday

buğday ihracatı

bulgur

makarna

ekmek

tarım ve orman bakanlığı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasından varılan anlaşma ile Rusya ve Türkiye yoksul ülkelere tahıl ve tahıl ürünlerinin ulaştırılması için karar verildi. Bu anlaşmanın nasıl işleyeceğini Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci kabine toplantısı sonrasında gazeteciler ile paylaştı.Sputnik muhabirinin sorusunu yanıtlayan Kirişci, tahılın Türkiye’de işleneceğini açıkladı ve şunları ifade etti:Ekmeklik un için 2 bin 950 TL sübvanse veriyoruzİstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde devam eden ekmek zammı tartışmalarına da değinen Tarım Bakanı Kirişci “Biz zaten buğdayla ilgili biliyorsunuz 7 bin 450 liradan buğdayı üreticiden aldık. Şimdi onlara 4 bin 500 liradan veriyoruz. Yani 2 bin 950 lira biz ekmek yapan fırıncının kullanacağı unu TMO olarak sübvanse ediyoruz. 2 bin 950 lira ton başına. Dolayısıyla bizim üreticilere ödediğimiz paranın 2 bin 950 lira altında bir fiyatla bunu un sanayicisine verip sen de un yap bundan bunu da fırınlara ver dediğimizde biz görevimizi bakanlık olarak yapmış oluyoruz” değerlendirmesini yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221104/erdogan-putin-ile-gorusmemde-tahili-somali-sudan-gibi-ulkelere-gondermek-konusunda-mutabik-kaldik-1063061030.html

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