https://sputniknews.com.tr/20221108/suudi-arabistan-turkiye-ile-dogrudan-yatirimin-tesviki-icin-gorusuyoruz-1063212195.html
Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T22:40+0300
2022-11-08T22:40+0300
2022-11-08T22:45+0300
dünya
suudi arabistan
spa
türkiye
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Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20221104/suudi-arabistan-asya-icin-petrol-fiyatini-dusurdu-avrupa-icin-artirdi-1063067142.html
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suudi arabistan, spa, türkiye
suudi arabistan, spa, türkiye
Suudi Arabistan: Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşüyoruz
22:40 08.11.2022 (güncellendi: 22:45 08.11.2022) Abone ol
Suudi Arabistan, Türkiye ile doğrudan yatırımın teşviki için görüşmeler yapıldığını açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Türkiye ile yatırımların teşviki konusunun Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu toplantısında gündem maddeleri arasında yer aldığı belirtildi.
Haberde, Suudi Arabistan yönetimi ile Türkiye hükümeti arasında doğrudan yatırım teşviki alanında iş birliği için bir mutabakat muhtırası taslağı hakkında Türk tarafı ile görüşüldüğü ifade edildi.
Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.