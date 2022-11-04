https://sputniknews.com.tr/20221104/suudi-arabistan-asya-icin-petrol-fiyatini-dusurdu-avrupa-icin-artirdi-1063067142.html

Suudi Arabistan Asya için petrol fiyatını düşürdü, Avrupa için artırdı

Suudi Arabistan Asya için petrol fiyatını düşürdü, Avrupa için artırdı

Suudi Arabistan Asya’ya ihraç ettiği petrolün fiyatını düşürdü. Bu hamlenin küresel ekonomik yavaşlamayla birlikte, Asya bölgesi piyasalarının da... 04.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-04T13:23+0300

2022-11-04T13:23+0300

2022-11-04T13:23+0300

ekonomi

suudi arabistan

asya

avrupa

petrol fiyatları

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Asya’ya satacağı petrolün fiyatını düşüren Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, Rusya’ya yaptırım uyguladıktan sonra alternatif kaynak bulmakta zorluk çekme ihtimaline karşı Avrupa’ya satacağı petrolün fiyatını ise yükseltti.Yükselen faiz oranları ve Çin’deki Kovid-19 kapanmalarının etkisiyle, ham petrol Haziran ayından beri vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.Aramco, ana pazarı olan Asya’ya Aralık ayında yapacağı satışlarda Arab Light petrolünün fiyatını, petrol rafinericilerinin ve traderların 35 sentlik düşüş beklentisine yakın şekilde 40 sent indirerek varil başına 5.45 dolara çekti.Buna rağmen, 5 Aralık’ta Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları sıkılaştırması ile Rusya’nın petrol ihracının düşme ihtimalinin etkisiyle, Brent petrol varil başına 95 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Buna ek olarak Riyad ve Moskova’nın başını çektiği OPEC+ bu ay üretimi düşürme kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221013/beyaz-saray-opecnin-petrol-uretimini-azaltma-karari-rusyaya-destek-vermekle-es-degerdir-1062279029.html

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suudi arabistan, asya, avrupa, petrol fiyatları