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https://sputniknews.com.tr/20221104/suudi-arabistan-asya-icin-petrol-fiyatini-dusurdu-avrupa-icin-artirdi-1063067142.html
Suudi Arabistan Asya için petrol fiyatını düşürdü, Avrupa için artırdı
Suudi Arabistan Asya için petrol fiyatını düşürdü, Avrupa için artırdı
Suudi Arabistan Asya’ya ihraç ettiği petrolün fiyatını düşürdü. Bu hamlenin küresel ekonomik yavaşlamayla birlikte, Asya bölgesi piyasalarının da... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T13:23+0300
2022-11-04T13:23+0300
ekonomi
suudi arabistan
asya
avrupa
petrol fiyatları
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Asya’ya satacağı petrolün fiyatını düşüren Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, Rusya’ya yaptırım uyguladıktan sonra alternatif kaynak bulmakta zorluk çekme ihtimaline karşı Avrupa’ya satacağı petrolün fiyatını ise yükseltti.Yükselen faiz oranları ve Çin’deki Kovid-19 kapanmalarının etkisiyle, ham petrol Haziran ayından beri vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.Aramco, ana pazarı olan Asya’ya Aralık ayında yapacağı satışlarda Arab Light petrolünün fiyatını, petrol rafinericilerinin ve traderların 35 sentlik düşüş beklentisine yakın şekilde 40 sent indirerek varil başına 5.45 dolara çekti.Buna rağmen, 5 Aralık’ta Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları sıkılaştırması ile Rusya’nın petrol ihracının düşme ihtimalinin etkisiyle, Brent petrol varil başına 95 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Buna ek olarak Riyad ve Moskova’nın başını çektiği OPEC+ bu ay üretimi düşürme kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/beyaz-saray-opecnin-petrol-uretimini-azaltma-karari-rusyaya-destek-vermekle-es-degerdir-1062279029.html
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suudi arabistan, asya, avrupa, petrol fiyatları
suudi arabistan, asya, avrupa, petrol fiyatları

Suudi Arabistan Asya için petrol fiyatını düşürdü, Avrupa için artırdı

13:23 04.11.2022
© AFP 2022Petrol
Petrol - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022
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Suudi Arabistan Asya’ya ihraç ettiği petrolün fiyatını düşürdü. Bu hamlenin küresel ekonomik yavaşlamayla birlikte, Asya bölgesi piyasalarının da zayıflayacağına işaret ettiği düşünülüyor.
Asya’ya satacağı petrolün fiyatını düşüren Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, Rusya’ya yaptırım uyguladıktan sonra alternatif kaynak bulmakta zorluk çekme ihtimaline karşı Avrupa’ya satacağı petrolün fiyatını ise yükseltti.
Yükselen faiz oranları ve Çin’deki Kovid-19 kapanmalarının etkisiyle, ham petrol Haziran ayından beri vadeli piyasalarda yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti.
Aramco, ana pazarı olan Asya’ya Aralık ayında yapacağı satışlarda Arab Light petrolünün fiyatını, petrol rafinericilerinin ve traderların 35 sentlik düşüş beklentisine yakın şekilde 40 sent indirerek varil başına 5.45 dolara çekti.
Buna rağmen, 5 Aralık’ta Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları sıkılaştırması ile Rusya’nın petrol ihracının düşme ihtimalinin etkisiyle, Brent petrol varil başına 95 dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Buna ek olarak Riyad ve Moskova’nın başını çektiği OPEC+ bu ay üretimi düşürme kararı almıştı.
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