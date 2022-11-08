https://sputniknews.com.tr/20221108/polonyadaki-abd-askeri-ussu-genisletiliyor-1063187179.html

Polonya'daki ABD askeri üssü genişletiliyor

Polonya'daki ABD askeri üssü genişletiliyor

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkenin batısındaki Powidz'de bulunan ABD askeri üssünün genişletileceğini duyurdu. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T13:18+0300

2022-11-08T13:18+0300

2022-11-08T13:18+0300

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mariusz blaszcak

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Powidz Üssü'ne yaptığı ziyarette değerlendirmelerde bulunan Blaszczak, söz konusu askeri kompleksin Polonya kuvvetlerini destekleyeceğini ve NATO ittifakının tüm doğu kanadını güçlendireceğini söyledi.Blaszczak, ABD'nin Polonya Büyükelçisi Mark Brzezinski ile gerçekleştirdiği ziyarette, Powidz'de bulunan ABD askeri üssünün genişletileceğini, buraya hangar ve depoların yanı sıra yakıt deposu inşa edileceğini aktardı.ABD'li yetkililerle iş birliğini güçlendirme hakkında geçen hafta görüştüğünü anımsatan Blaszczak, "Apache helikopterlerinin Polonya'ya teslim edilmesini planlıyoruz. Gelecek yıl burada Polonya ordusunun teçhizatında bulunacak Abrams tanklarının yanında Apacheler büyük bir takviye olacak" dedi.Blaszczak, Polonya-ABD askeri iş birliğinin çok dinamik şekilde gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Powidz'deki Amerikan üssünün büyümesine katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

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abd, polonya, askeri üs, mariusz blaszcak