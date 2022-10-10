https://sputniknews.com.tr/20221010/lukasenko-polonya-abdden-nukleer-silah-yerlestirmesini-talep-ediyor-1062158211.html

Lukaşenko: Polonya, ABD’den nükleer silah yerleştirmesini talep ediyor

Lukaşenko: Polonya, ABD’den nükleer silah yerleştirmesini talep ediyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın ABD’den topraklarına nükleer silah yerleştirmesini istediğini söyledi. 10.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-10T17:04+0300

2022-10-10T17:04+0300

2022-10-10T17:04+0300

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Belarus medyasının aktardığına göre Lukaşenko, “Polonya titreyerek Amerikalılardan derhal, Almanya’daki nükleer cephaneliklerden dahil Polonya’ya silah getirip yerleştirmesini talep ediyor. Polonya yönetiminin nükleer silahı bile sallama isteği dikkate alınırsa bu artık bir tehdit değil, ülkemizin kendini savunma yeteneği için bir tehlike” ifadelerini kullandı.Polonyalıların daha önce Belarus ile sınırı korumak için ordu birliklerine başvurduğunu anımsatan Lukaşenko, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son ordu birliklerini sınırdan çektiler. Kısmen. Ama bize gittiklerini gösterdiler. Oysa hiç öyle değildi. Sınırdan en fazla 100 kilometre mesafeye çekiyorlar, onları NATO tarzı silahlarla doyuruyorlar. Ellerindeki Sovyet ve Polonya yapımı ne vardıysa hepsini Ukrayna’ya gönderdiler, elden çıkarttılar. Yerine en modern silahlar alıyorlar. Yeniden Belarus sınırına yaklaşmanın ne zorluğu var? Bir gecenin yarısı ve oradalar. Bunu görüyoruz. Bu yüzden biz rahat olamayız. Gerekirse yine sınıra iki üç saat içinde ordu birliklerini naklederler.”Daha önce Belarus’un Batı yönünden Rus askerlere ateş açılmasına izin vermeyeceklerini söylediğini anımsatan Lukaşenko, “Bunu mecazi anlamda söylesem de en tehlikeli yönün Batı olduğunu görüyordum. Bu yönü boş bıraksaydık bugün savaş eşiğine gelirdik. Ancak orada ordu birliklerimizi bıraktık. Hatta Batı yönümüzü güçlendirdik” dedi.Devlet Güvenlik Komitesi’ne (KGB) birkaç gün önce, terörle mücadele nitelikteki etkinlikleri düzenleme emrini verdiğini bildiren Lukaşenko, “Tüm bu faktörleri ve genel durumu dikkate alarak, askeri dahil karşı koyma seçeneklerine sahip olmalıyız. Amaç, tehditleri zamanında tespit etmek ve kontrol altına almak, gerekirse Belarus’a karşı her türlü askeri saldırganlık tezahürüne karşı uygun cevap vermek” değerlendirmesini yaptı.‘Terör eylemleri için militan yetiştiriyorlar’Lukaşenko, “Bu bağlamda, Polonya, Litvanya ve Ukrayna’da Belaruslu radikallere sabotaj, terör eylemi ve ülkede askeri isyan organize etme eğitiminin verilmesi, doğrudan tehdit düzeyine dönüşüyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221010/belarus-rusya-ile-ortak-bolgesel-guc-konuslandirma-konusunda-anlastik-1062143298.html

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