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HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı
HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı
Meclis Hazırlık Komisyonu, tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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politika
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komisyon
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Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hdpli-semra-guzel-ile-birlikte-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1060880438.html
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hdp, tbmm, semra güzel, komisyon, komisyon toplantısı
hdp, tbmm, semra güzel, komisyon, komisyon toplantısı

HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı

16:38 08.11.2022 (güncellendi: 16:42 08.11.2022)
© AAHDP milletvekili Semra Güzel
HDP milletvekili Semra Güzel - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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Meclis Hazırlık Komisyonu, tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.
Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.
Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
PKK'lıyla fotoğrafları basına yansıyan ve yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski HDP milletvekili Semra Güzel Edirne’ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin operasyonu ile yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2022
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