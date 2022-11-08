https://sputniknews.com.tr/20221108/hdpli-guzelin-vekilliginin-dusurulmesiyle-ilgili-karar-onaylandi-1063198517.html

HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı

HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı

Meclis Hazırlık Komisyonu, tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T16:38+0300

2022-11-08T16:38+0300

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komisyon toplantısı

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Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220906/hdpli-semra-guzel-ile-birlikte-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1060880438.html

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hdp, tbmm, semra güzel, komisyon, komisyon toplantısı