https://sputniknews.com.tr/20221108/hdpli-guzelin-vekilliginin-dusurulmesiyle-ilgili-karar-onaylandi-1063198517.html
HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı
HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı
Meclis Hazırlık Komisyonu, tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T16:38+0300
2022-11-08T16:38+0300
2022-11-08T16:42+0300
politika
hdp
tbmm
semra güzel
komisyon
komisyon toplantısı
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Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hdpli-semra-guzel-ile-birlikte-gozaltina-alinan-2-kisi-tutuklandi-1060880438.html
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hdp, tbmm, semra güzel, komisyon, komisyon toplantısı
hdp, tbmm, semra güzel, komisyon, komisyon toplantısı
HDP'li Güzel'in vekilliğinin düşürülmesi ile karar Hazırlık Komisyon'unda onaylandı
16:38 08.11.2022 (güncellendi: 16:42 08.11.2022) Abone ol
Meclis Hazırlık Komisyonu, tutuklu bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in vekilliğinin devamsızlıktan dolayı düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.
Meclis Hazırlık Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in devamsızlıktan dolayı milletvekilliğinin düşürülmesi yönündeki Başkanlık Divanı kararını uygun buldu.
Süreç Karma Komisyon'da görüşülecek.
Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan Semra Güzel'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.