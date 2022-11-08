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https://sputniknews.com.tr/20221108/hazine-ekimde-72-milyar-180-milyon-lira-acik-verdi-1063177981.html
Hazine ekimde 72 milyar 180 milyon lira açık verdi
Hazine ekimde 72 milyar 180 milyon lira açık verdi
Eylül ayında 79,3 milyar TL açık veren bütçe nakit dengesi Ekim'de 72 milyar lira açık verdi. Hazine'nin faiz ödemeleri Ekim ayında 59 milyar lira, faiz... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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2022-11-08T08:10+0300
ekonomi
türkiye
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
nakit
nakit para
hazine nakit açığı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 238 milyar 904 milyon lira, nakit giderleri 311 milyar 84 milyon lira oldu.Faiz dışı giderler 251 milyar 995 milyon lira, faiz ödemeleri ise 59 milyar 89 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 13 milyar 91 milyon lira açık verdi.Ekim ayında nakit dengesinde, 72 milyar 180 milyon liralık açık oluştu.Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 110 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 11 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 27 milyar 961 milyon lira artış görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20221025/hazine-tahvil-ihalesinde-61-milyar-lira-borclandi-1062694888.html
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türkiye, hazine, hazine ve maliye bakanlığı, nakit, nakit para, hazine nakit açığı

Hazine ekimde 72 milyar 180 milyon lira açık verdi

08:10 08.11.2022
© DHAPara, Türk Lirası
Para, Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© DHA
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Eylül ayında 79,3 milyar TL açık veren bütçe nakit dengesi Ekim'de 72 milyar lira açık verdi. Hazine'nin faiz ödemeleri Ekim ayında 59 milyar lira, faiz ödemelerinin toplam giderler içindeki payı da yüzde 19 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekim ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 238 milyar 904 milyon lira, nakit giderleri 311 milyar 84 milyon lira oldu.
Faiz dışı giderler 251 milyar 995 milyon lira, faiz ödemeleri ise 59 milyar 89 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 13 milyar 91 milyon lira açık verdi.
Ekim ayında nakit dengesinde, 72 milyar 180 milyon liralık açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 110 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Kur farklarından kaynaklanan artış 1 milyar 11 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 27 milyar 961 milyon lira artış görüldü.
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
EKONOMİ
Hazine, tahvil ihalesinde 6.1 milyar lira borçlandı
25 Ekim, 19:29
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