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https://sputniknews.com.tr/20221025/hazine-tahvil-ihalesinde-61-milyar-lira-borclandi-1062694888.html
Hazine, tahvil ihalesinde 6.1 milyar lira borçlandı
Hazine, tahvil ihalesinde 6.1 milyar lira borçlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6,14 milyar lira borçlanmaya gitti. 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T19:29+0300
2022-10-25T19:31+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
tahvil
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi düzenlendi.Bakanlık ilk ihalede 1 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14.84, bileşik faiz 15.39 olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 2 milyar 103 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 383 milyon lira, net satış 1 milyar 496.2 milyon lira olarak gerçekleşti.Kamudan teklifin gelmediği ihalede piyasa yapıcılarından 326 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.Bakanlık, ikinci ihalede 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirdi. İhalede reel faiz eksi yüzde 3.11, reel bileşik faiz ise eksi yüzde 3,08 olarak kayıtlara geçti.Nominal teklifin 5 milyar 881 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 320 milyon lira, net satış 1 milyar 902.4 milyon lira olarak kayıtlara geçti.Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 16 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.Hazine böylece piyasaya 6 milyar 148.6 milyon lira borçlandı.
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hazine ve maliye bakanlığı, tahvil
hazine ve maliye bakanlığı, tahvil

Hazine, tahvil ihalesinde 6.1 milyar lira borçlandı

19:29 25.10.2022 (güncellendi: 19:31 25.10.2022)
© DHAHazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 6,14 milyar lira borçlanmaya gitti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, tahvil ihalesi düzenlendi.
Bakanlık ilk ihalede 1 yıl (539 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede basit faiz yüzde 14.84, bileşik faiz 15.39 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 2 milyar 103 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 383 milyon lira, net satış 1 milyar 496.2 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede piyasa yapıcılarından 326 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 250 milyon liralık satış yapıldı.
Bakanlık, ikinci ihalede 10 yıl (3570 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirdi. İhalede reel faiz eksi yüzde 3.11, reel bileşik faiz ise eksi yüzde 3,08 olarak kayıtlara geçti.
Nominal teklifin 5 milyar 881 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 320 milyon lira, net satış 1 milyar 902.4 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 16 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine böylece piyasaya 6 milyar 148.6 milyon lira borçlandı.
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