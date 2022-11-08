https://sputniknews.com.tr/20221108/hatayda-demir-celik-uretim-tesisinde-patlama-6-yarali-1063202186.html

Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı

Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde, demir çelik üretimi yapılan tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T18:29+0300

2022-11-08T18:29+0300

2022-11-08T18:29+0300

yaşam

hatay

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tesis

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patlama

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Hatay'da Payas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) demir çelik üretimi yapan özel bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.Patlama sonrası tesiste yangın da çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Patlama nedeniyle çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikadaki yangın söndürüldü.

hatay

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