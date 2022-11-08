https://sputniknews.com.tr/20221108/hatayda-demir-celik-uretim-tesisinde-patlama-6-yarali-1063202186.html
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
Hatay'ın Payas ilçesinde, demir çelik üretimi yapılan tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T18:29+0300
2022-11-08T18:29+0300
2022-11-08T18:29+0300
yaşam
hatay
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patlama
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Hatay'da Payas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) demir çelik üretimi yapan özel bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.Patlama sonrası tesiste yangın da çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Patlama nedeniyle çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikadaki yangın söndürüldü.
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hatay, üretim, tesis, haberler, patlama
hatay, üretim, tesis, haberler, patlama
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
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Hatay'ın Payas ilçesinde, demir çelik üretimi yapılan tesiste meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Hatay'da Payas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) demir çelik üretimi yapan özel bir tesiste henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlama sonrası tesiste yangın da çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çevredeki bazı araçlarda da hasar oluştu.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla fabrikadaki yangın söndürüldü.