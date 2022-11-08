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SON DAKİKA | Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Kolivar gözaltına alındı
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https://sputniknews.com.tr/20221108/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-gozaltina-alindi-1063198687.html
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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Habertürk kanalında katıldığı bir programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221108/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-cihan-kolivarin-ekmek-tepkisi-hadsizlik-1063193530.html
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cihan kolivar, ekmek, istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder)
cihan kolivar, ekmek, istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder)

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı

16:44 08.11.2022 (güncellendi: 16:55 08.11.2022)
© İHACihan Kolivar
Cihan Kolivar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.
Habertürk kanalında katıldığı bir programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
TÜRKİYE
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik
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