https://sputniknews.com.tr/20221108/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-cihan-kolivar-gozaltina-alindi-1063198687.html
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T16:44+0300
2022-11-08T16:44+0300
2022-11-08T16:55+0300
türkiye
cihan kolivar
ekmek
istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder)
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Habertürk kanalında katıldığı bir programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20221108/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-cihan-kolivarin-ekmek-tepkisi-hadsizlik-1063193530.html
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cihan kolivar, ekmek, istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder)
cihan kolivar, ekmek, istanbul ekmek üreticileri derneği (eküder)
Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı
16:44 08.11.2022 (güncellendi: 16:55 08.11.2022) Abone ol
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.
Habertürk kanalında katıldığı bir programda “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor" şeklinde konuşan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar ‘Türk Milletini alenen aşağılama’ suçundan gözaltına alındı.