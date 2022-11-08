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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmekle ilgili söylemlerine tepki gösterdi ve "Milletimizi ve ekmeği... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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ekmek
cihan kolivar
ak parti
ömer çelik
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, "ekmek" ile ilgili sözlerinin, nefret söylemi olduğunu belirtti.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-ekmek-aptal-toplumlarin-temel-gida-maddesidir-1063162908.html
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türkiye, ekmek, cihan kolivar, ak parti, ömer çelik
türkiye, ekmek, cihan kolivar, ak parti, ömer çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik

15:09 08.11.2022 (güncellendi: 15:12 08.11.2022)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) ilişkin parti genel merkezinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmekle ilgili söylemlerine tepki gösterdi ve "Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, "ekmek" ile ilgili sözlerinin, nefret söylemi olduğunu belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadesini kullandı.
Ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı: Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir
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