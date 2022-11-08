https://sputniknews.com.tr/20221108/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-cihan-kolivarin-ekmek-tepkisi-hadsizlik-1063193530.html
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmekle ilgili söylemlerine tepki gösterdi ve "Milletimizi ve ekmeği... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T15:09+0300
2022-11-08T15:09+0300
2022-11-08T15:12+0300
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türkiye
ekmek
cihan kolivar
ak parti
ömer çelik
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, "ekmek" ile ilgili sözlerinin, nefret söylemi olduğunu belirtti.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-ekmek-aptal-toplumlarin-temel-gida-maddesidir-1063162908.html
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türkiye, ekmek, cihan kolivar, ak parti, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik
15:09 08.11.2022 (güncellendi: 15:12 08.11.2022) Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmekle ilgili söylemlerine tepki gösterdi ve "Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, "ekmek" ile ilgili sözlerinin, nefret söylemi olduğunu belirtti.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadesini kullandı.