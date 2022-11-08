https://sputniknews.com.tr/20221108/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-cihan-kolivarin-ekmek-tepkisi-hadsizlik-1063193530.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı'na 'ekmek' tepkisi: Hadsizlik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ekmekle ilgili söylemlerine tepki gösterdi ve "Milletimizi ve ekmeği... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T15:09+0300

2022-11-08T15:09+0300

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türkiye

türkiye

ekmek

cihan kolivar

ak parti

ömer çelik

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın, "ekmek" ile ilgili sözlerinin, nefret söylemi olduğunu belirtti.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir. Bu şahsın milletimizi ve ekmeği aşağılamanın yanı sıra husumet siyasetinin elamanı olduğunu belli eden açıklamaları ise başlı başına nefret siyasetidir" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221107/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-ekmek-aptal-toplumlarin-temel-gida-maddesidir-1063162908.html

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