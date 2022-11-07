https://sputniknews.com.tr/20221107/ekmek-ureticileri-sendikasi-baskani-ekmek-aptal-toplumlarin-temel-gida-maddesidir-1063162908.html

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı: Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı: Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın katıldığı bir canlı yayında "Ekmek aptal toplumların gıda maddesidir" dedi. Kolivar'ın sözleri tepki... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T18:26+0300

2022-11-07T18:26+0300

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Habertürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu HT360 programında ekmek fiyatları konuşuldu. Programa bağlanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maliyetlerin düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Sözlerini sürdüren Kolivar, “Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir.” ifadesini kullandı.Söz konusu ifade sonrası sunucu Afşin Yurdakul araya girerek “Ekmeği herkes masasına koyuyor” derken, Kolivar sözlerine devam ederek “Bu bilimsel, bir şey konuşuyorum. Ezber konuşmuyorum ben. Türkiye’de ekmek kişi başı tüketim 210 kg. İsveç, Norveç, Danimarka, japonya’da 45-50 kg.” diye konuştu.Kolivar, “Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor.” dedi. Bunun üzerine sunucu Afşin Yurdakul araya girerek Kolivar’ın sözlerine müdahale etti.

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