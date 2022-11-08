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https://sputniknews.com.tr/20221108/bidendan-netanyahuya-tebrik-telefonu-1063175130.html
Biden'dan Netanyahu’ya tebrik telefonu
Biden'dan Netanyahu’ya tebrik telefonu
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de düzenlenen genel seçimleri kazanan Benyamin Netanyahu’yu arayarak tebrik etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T00:34+0300
2022-11-08T00:35+0300
dünya
abd
israil
joe biden
benyamin netanyahu
tebrik
seçim
erken seçim
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de 1 Kasım’da düzenlenen erken genel seçimleri kazanan Benyamin Netanyahu’yu arayarak tebrik etti. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, Biden’ın görüşmede ABD ve İsrail’in ikili ortaklığının gücünü yeniden teyit ettiğini ve ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz desteğinin altını çizdiğini aktardı. Jean-Pierre ayrıca, Netanyahu’nun aşırı sağcı partilerden oluşan bir hükümet kurmasını yakından izlemeye devam edeceklerini ifade etti.Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Netanyahu ise şu ifadeleri kullandı: “Başkan Biden beni arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve İsrail ile ABD arasındaki ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Başkan Biden'a aramızdaki 40 yıla yayılan kişisel dostluğu ve İsrail devletine olan bağlılığı için teşekkür ettim. Yeni barış anlaşmaları yapmanın ve ayrıca İran tehdidiyle başa çıkmanın bizim elimizde olduğunu söyledim."İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki 'Değişim Koalisyonu' ise 51 sandalye kazanmıştı. Netanyahu, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamış olsa da henüz İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından resmi olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20221107/cin-ve-israil-abdnin-baskisina-ragmen-isbirligini-gelistirecek-1063167324.html
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abd, israil, joe biden, benyamin netanyahu, tebrik, seçim, erken seçim
abd, israil, joe biden, benyamin netanyahu, tebrik, seçim, erken seçim

Biden'dan Netanyahu’ya tebrik telefonu

00:34 08.11.2022 (güncellendi: 00:35 08.11.2022)
© AABiden - Netanyahu
Biden - Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de düzenlenen genel seçimleri kazanan Benyamin Netanyahu’yu arayarak tebrik etti.
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’de 1 Kasım’da düzenlenen erken genel seçimleri kazanan Benyamin Netanyahu’yu arayarak tebrik etti.
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, Biden’ın görüşmede ABD ve İsrail’in ikili ortaklığının gücünü yeniden teyit ettiğini ve ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan sarsılmaz desteğinin altını çizdiğini aktardı.
Jean-Pierre ayrıca, Netanyahu’nun aşırı sağcı partilerden oluşan bir hükümet kurmasını yakından izlemeye devam edeceklerini ifade etti.
Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Netanyahu ise şu ifadeleri kullandı:
“Başkan Biden beni arayarak seçim zaferinden dolayı tebrik etti ve İsrail ile ABD arasındaki ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Başkan Biden'a aramızdaki 40 yıla yayılan kişisel dostluğu ve İsrail devletine olan bağlılığı için teşekkür ettim. Yeni barış anlaşmaları yapmanın ve ayrıca İran tehdidiyle başa çıkmanın bizim elimizde olduğunu söyledim."
İsrail'de meclisin feshedilmesinin ardından son 4 yılda 5. kez yapılan genel seçimlerde Netanyahu liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli mecliste 64 sandalye, Başbakan Yair Lapid liderliğindeki 'Değişim Koalisyonu' ise 51 sandalye kazanmıştı.
Netanyahu, hükümeti kurmak için yeterli olan çoğunluğu sağlamış olsa da henüz İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tarafından resmi olarak hükümeti kurmakla görevlendirilmedi.
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