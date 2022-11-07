https://sputniknews.com.tr/20221107/cin-ve-israil-abdnin-baskisina-ragmen-isbirligini-gelistirecek-1063167324.html

‘Çin ve İsrail, ABD’nin baskısına rağmen işbirliğini geliştirecek’

‘Çin ve İsrail, ABD’nin baskısına rağmen işbirliğini geliştirecek’

İsrail’deki siyasi değişimler bağlamında, Sputnik’in görüştüğü uzmanlar, İsrail’in yeni hükümetinin ABD’nin baskısına rağmen Çin’le teknolojik işbirliğini... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T21:24+0300

2022-11-07T21:24+0300

2022-11-07T21:24+0300

politika

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9 Kasım’da, parlamentoya seçilen tüm partilerle görüşmeler başlatarak yeni hükümet kurma sürecine start verecek. Seçimlerin sonunda, Binyamin Netanyahu’nun bloğu mecliste çoğunluk kazandı. Böylece eski başbakan, geleneksel ortaklarıyla birlikte sağ-din koalisyonunu oluşturabilir.Binyamin Netanyahu, İsrail-Çin ilişkilerinin dinamik gelişiminin destekçisi. Başbakan olduğu döneminde, 2016 yılında, serbest ticaret bölgesinin oluşturulmasıyla ilgili görüşmeler başlatıldı. İki ülke arasındaki ticaret 2021’de 10 milyar 960 milyon dolardan 18 milyar 160 milyon dolara yükseldi ve Çin, İsrail’in AB ve ABD’den sonra üçüncü büyük ticaret ortağı haline geldi. Binyamin Netanyahu hükümetinin iktidara gelmesi, serbest ticaret anlaşmasını imzalama sürecini de hızlandırabilir.Bu arada, Amerikan haber kuruluşu Washington Examiner, İsrail’in Çin’le ilişkilerini geliştirirken ABD’nin ulusal güvenliğini de dikkate alması gerektiğini yazdı. Aksi takdirde ABD’nin, Çinli teknoloji şirketleriyle iş yapan İsrailli kuruluşlara yaptırım uygulamaya hazır olması gerektiği ifade edildi.Rusya Siyasi Teknolojiler Merkezi’nden uzman Nikita Maslennikov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Şarkiyatçı ve siyaset uzmanı Karine Gevorgyan, Sputnik’e açıklamasında, “Çin, Hayfa limanının geliştirilmesi dahil İsrail’e oldukça büyük yatırımlar yaptı ve İsrail’de büyük varlıklara sahip. Bütün bunlar gerçek faydalar sağlıyor ve bu nedenle yeni İsrail hükümeti Çin ile işbirliğini geliştirmek için yan yollar arayacak. Yeni İsrail hükümeti için, ABD’nin yaptığı gibi Çin’le ilişkileri kesmek çok acı verici olacak ve Netanyahu’ya hiçbir fayda sağlamayacak” yorumunda bulundu.Çin-İsrail serbest ticaret anlaşması, Çin’in Ortadoğu’da bu türden ilk anlaşması olabilir. Lakin bu anlaşma imzalanmadan, Çin ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi de benzer anlaşmayla ilgili görüşmelerin tamamlandığını ilan edebilir.

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