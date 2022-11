https://sputniknews.com.tr/20221108/bakan-kurum-konut-fiyatlari-projemizle-birlikte-durdu-asagi-gelmeye-basladi-1063208016.html

Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle birlikte durdu, aşağı gelmeye başladı

Bakan Kurum: Konut fiyatları projemizle birlikte durdu, aşağı gelmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İlk Evim İlk İş yerim Projesi'ne değinerek, "Biz Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayelerinde Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Esenler Belediyesi'nce YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilirlik konusunun önemine dikkati çekti.Sempozyumda konuşan Bakan Kurum, kentsel dönüşümün siyaset üstü bir durum olduğunu vurguladı.‘Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık’Türkiye'de kentsel dönüşüm tarihinin çok eskiye gitmediğini söyleyen Bakan Kurum, "Özellikle son 20 yılda dönüştürdüğümüz riskli yapılar ve alanlar, ürettiğimiz sosyal konutlar ve etkin bir şekilde yürüttüğümüz yapı denetim sistemimizle birlikte ülkemizde güvenli yaşam alanları sağlamak için epeyce bir yol kat ettik. Türkiye'nin dört bir yanında 3 milyon konutumuzun dönüşümünü sağladık" dedi.'2028 yılına kadar 500 bin sağlam konut kazandıracağız'Kurum, 81 ilde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmaları devam etmektedir. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli konutumuzu kazandıracağız" dedi.'39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz'Kentsel dönüşümün ihmale gelmeyeceğini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle konuştu:'Milli güvenlik meselesidir'Bakan Kurum, "Bugün maalesef, deprem dönüşümünü siyaset üstü bir konu olarak görüyorum denip, bütçelerde depreme ayrılan payın azaltılmasını, hele hele dönüşüm sürecinin tıkanması için her türlü girişimde bulunulmasını üzülerek takip ediyoruz. Muhalefet etmek, sorumluluklarını bilerek hareket etmektir. Bu durumu siyaset üstü görmek zorundayız. İnsanımıza karşı sorumluluk duygusu taşıyan herkes, ivedilikle meselenin aciliyetinin farkına varmalıdır. Aksi takdirde en büyük zararı bu aziz şehir görecektir. Milli güvenlik meselesidir. İstanbul'daki bir depremde tüm Türkiye ve ekonomi etkilenecektir. Binlerce kardeşimizi yitireceğimiz bir depremi bekliyoruz. Hiçbir konutu dönüştürme adına bir irade ortaya koyamadılar. Her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu, daima hatırlatacağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.'2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş alan kalsın istemiyoruz'Deprem afetlerindeki dönüşümle her bölgeye hızlı şekilde müdahale ettiklerini, millet bahçelerinin de şehircilik ve dönüşüm başarısı olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, kentsel dönüşümle şehirlere, Türkiye'ye ve millete ne kazandırdıklarını da sıraladı. Bakan Kurum şöyle konuştu: 'Medeniyetimizin tarif ettiği şehircilik modelini uygulayacağız'Bakan Kurum, "Muhteşem Türk şehirleri diye, medeniyetimizin bize tarif ettiği şehircilik modelini uygulayacağız. Ecdadımızın yaptığı tarihi eserleri gördüğümüzde gıpta ile bakıyoruz. O ecdadın torunları sizler, daha iyisini çizeceksiniz. Biz medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirciliği ve mimariyi günün ihtiyaçlarına göre revize edeceğiz. Bu şekilde konut yerleşimlerini yapmak istiyoruz. Bu da Türkiye Yüzyılı’nda önümüze çıkacak önemli bir şehircilik modeli olacak. Bizlere düşen en büyük vazife ecdadımızdan miras aldığımız şehirlerimizi 'Medeniyetimizi Yaşatan Çevreye Saygılı Şehirler' vizyonuyla inşa ederek, evlatlarımıza bırakmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin yarınlarını, milletimizin refahını ve mutluluğunu esas alarak, şehirlerimizi ihya etmeye devam edeceğiz. Muhteşem Türk Şehirleri hedefimizi tüm ekiplerimizle, sizlerle birlikte gerçekleştirmek için canla başla çalışıyoruz, daha da çok çalışacağız" dedi.

