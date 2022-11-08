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https://sputniknews.com.tr/20221108/anket-abdlilerin-yuzde-80i-siyasi-siddetin-artmasindan-endiseli-1063176735.html
Anket: ABD'lilerin yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından endişeli
Anket: ABD'lilerin yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından endişeli
ABD'de ara seçime günler kala yapılan anketlerde 'siyasi şiddet endişesi' ön plana çıktı. Katılımcıların yüzde 60'a yakını bundan eski ABD Başkanı Donald... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T04:32+0300
2022-11-08T04:32+0300
dünya
abd
şiddet
siyaset
endişe
anket
donald trump
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Politico-Morning Consult tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılanların yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından kaygı duyduklarını belirtti.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yönelik saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra ve ara seçime günler kala gerçekleştirilen anket çalışmasında, Demokratların yüzde 88'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 76'sı ülkede siyasi şiddetin artmasından endişe ettiğini söyledi.Katılımcıların yüzde 58'i bundan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu gördüğünü dile getirdi. Bunun yanı sıra, sosyal medya platformları, medya ve haber sunucuları da sorumlular arasında gösterildi.Ankete katılanların yüzde 83'ü, siyasi şiddet faillerinin yapacağı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor.Başka anketlerde de benzer sonuçlar çıkmıştıWashington Post-ABC News tarafından 4 Kasım'da gerçekleştirilen ankette, "Ülkedeki partizanlığın, siyasi güdümlü şiddet riskini arttırmasından ne kadar endişe ediyorsunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 88'i 'çok endişeli' veya 'kısmen endişeli' şeklinde görüş belirtmişti.Ankete katılan Demokratların yüzde 95'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 87'si siyasi şiddetin artmasından 'çok' veya 'kısmen' endişeli olduğunu kaydetmişti.Ara seçim öncesi ABD medyasında da ülkede siyasi anlaşmazlıklar yüzünden şiddet hadiselerinin yaygınlaşabileceğine dair haberler kısmi artış göstermişti.
https://sputniknews.com.tr/20220922/anket-abddeki-yetiskinlerin-cogu-biden-ve-trumpi-baskanlik-icin-uygun-bulmuyor-1061489475.html
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abd, şiddet, siyaset, endişe, anket, donald trump, joe biden
abd, şiddet, siyaset, endişe, anket, donald trump, joe biden

Anket: ABD'lilerin yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından endişeli

04:32 08.11.2022
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© Sputnik / Алексей Богдановский
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ABD'de ara seçime günler kala yapılan anketlerde 'siyasi şiddet endişesi' ön plana çıktı. Katılımcıların yüzde 60'a yakını bundan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu tuttu.
Politico-Morning Consult tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılanların yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından kaygı duyduklarını belirtti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yönelik saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra ve ara seçime günler kala gerçekleştirilen anket çalışmasında, Demokratların yüzde 88'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 76'sı ülkede siyasi şiddetin artmasından endişe ettiğini söyledi.
Katılımcıların yüzde 58'i bundan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu gördüğünü dile getirdi. Bunun yanı sıra, sosyal medya platformları, medya ve haber sunucuları da sorumlular arasında gösterildi.
Ankete katılanların yüzde 83'ü, siyasi şiddet faillerinin yapacağı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor.

Başka anketlerde de benzer sonuçlar çıkmıştı

Washington Post-ABC News tarafından 4 Kasım'da gerçekleştirilen ankette, "Ülkedeki partizanlığın, siyasi güdümlü şiddet riskini arttırmasından ne kadar endişe ediyorsunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 88'i 'çok endişeli' veya 'kısmen endişeli' şeklinde görüş belirtmişti.
Ankete katılan Demokratların yüzde 95'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 87'si siyasi şiddetin artmasından 'çok' veya 'kısmen' endişeli olduğunu kaydetmişti.
Ara seçim öncesi ABD medyasında da ülkede siyasi anlaşmazlıklar yüzünden şiddet hadiselerinin yaygınlaşabileceğine dair haberler kısmi artış göstermişti.
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