https://sputniknews.com.tr/20221108/anket-abdlilerin-yuzde-80i-siyasi-siddetin-artmasindan-endiseli-1063176735.html

Anket: ABD'lilerin yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından endişeli

Anket: ABD'lilerin yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından endişeli

ABD'de ara seçime günler kala yapılan anketlerde 'siyasi şiddet endişesi' ön plana çıktı. Katılımcıların yüzde 60'a yakını bundan eski ABD Başkanı Donald... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T04:32+0300

2022-11-08T04:32+0300

2022-11-08T04:32+0300

dünya

abd

şiddet

siyaset

endişe

anket

donald trump

joe biden

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1060936713_0:120:1277:838_1920x0_80_0_0_2695ea80be0d9f0ee8b55c254497231a.jpg

Politico-Morning Consult tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde yapılan ankete katılanların yüzde 80'i siyasi şiddetin artmasından kaygı duyduklarını belirtti.Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşine yönelik saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra ve ara seçime günler kala gerçekleştirilen anket çalışmasında, Demokratların yüzde 88'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 76'sı ülkede siyasi şiddetin artmasından endişe ettiğini söyledi.Katılımcıların yüzde 58'i bundan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı sorumlu gördüğünü dile getirdi. Bunun yanı sıra, sosyal medya platformları, medya ve haber sunucuları da sorumlular arasında gösterildi.Ankete katılanların yüzde 83'ü, siyasi şiddet faillerinin yapacağı eylemlerden sorumlu tutulması gerektiğini düşünüyor.Başka anketlerde de benzer sonuçlar çıkmıştıWashington Post-ABC News tarafından 4 Kasım'da gerçekleştirilen ankette, "Ülkedeki partizanlığın, siyasi güdümlü şiddet riskini arttırmasından ne kadar endişe ediyorsunuz?" şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 88'i 'çok endişeli' veya 'kısmen endişeli' şeklinde görüş belirtmişti.Ankete katılan Demokratların yüzde 95'i, Cumhuriyetçilerin ise yüzde 87'si siyasi şiddetin artmasından 'çok' veya 'kısmen' endişeli olduğunu kaydetmişti.Ara seçim öncesi ABD medyasında da ülkede siyasi anlaşmazlıklar yüzünden şiddet hadiselerinin yaygınlaşabileceğine dair haberler kısmi artış göstermişti.

https://sputniknews.com.tr/20220922/anket-abddeki-yetiskinlerin-cogu-biden-ve-trumpi-baskanlik-icin-uygun-bulmuyor-1061489475.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, şiddet, siyaset, endişe, anket, donald trump, joe biden