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https://sputniknews.com.tr/20220922/anket-abddeki-yetiskinlerin-cogu-biden-ve-trumpi-baskanlik-icin-uygun-bulmuyor-1061489475.html
Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor
Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor
ABD'de bu ayın başında yapılan yeni bir ankette, yetişkinlerin çoğunun Başkan Joe Biden'ın ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık için 'uygun olmadığını'... 22.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-22T00:02+0300
2022-09-22T00:03+0300
dünya
abd
yetişkin
anket
seçmen
joe biden
donald trump
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Insider/Morning Consult'ın bu ayın başında yaptığı ankete göre, ABD'li 10 yetişkinden neredeyse 6'sı Joe Biden'ın ve Donald Trump'ın başkanlık koltuğu için 'bir şekilde' ve 'neredeyse hiç' uygun olmadığını düşünüyor.Ankette, Biden'ın başkanlık için 'bir şekilde' veya 'neredeyse hiç' uygun olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 59 olurken, aynı oran Trump için yüzde 58, Mitch McConnel ve Hillary Clinton için yüzde 55 ve Nancy Pelosi için yüzde 54 olarak kaydedildi.Öte yandan ankete katılanlar tarafından, 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki siyasetçilerden, Demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Demokrat Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis başkanlık görevi için daha uygun görüldü.Katılımcıların yüzde 30'undan fazlası Temsilciler Meclisi üyesi Cortez, Ulaştırma Bakanı Buttigieg ve Vali DeSantis için fikir belirtmezken; yüzde 41’i Ocasio-Cortez’i, yüzde 40’ı Buttigieg’i, yüzde 36’sı Vali DeSantis’i başkanlık koltuğuna 'bir şekilde' ve 'oldukça' uygun buldu.Morning Consult'ın Şef Editörü Cameron Easley, Demokrat seçmenlerin, göreve başladığında 78 yaşında olan Başkan Biden’ın o dönem yaşını dikkate almadıklarını ancak aday olması halinde Trump'a karşı daha üstün galibiyet sağlayacak başka bir aday arayışında olduğunu söyledi.Ülkede 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmaları halinde Biden ve Trump, 80'li yaşlarında bu görevi yürütecek.Son ABD Başkanlarının göreve geldiklerinde yaşları ise şu şekilde: Bill Clinton (47), George W.Bush (55), Barack Obama (48), Donald Trump (71), Joe Biden (78).
https://sputniknews.com.tr/20220921/eski-abd-baskani-trump-ve-cocuklarina-dolandiricilik-davasi-acildi-1061484968.html
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abd, yetişkin, anket, seçmen, joe biden, donald trump
abd, yetişkin, anket, seçmen, joe biden, donald trump

Anket: ABD'deki yetişkinlerin çoğu Biden ve Trump'ı başkanlık için uygun bulmuyor

00:02 22.09.2022 (güncellendi: 00:03 22.09.2022)
© REUTERS / Mike BlakeTrump, Biden
Trump, Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.09.2022
© REUTERS / Mike Blake
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ABD'de bu ayın başında yapılan yeni bir ankette, yetişkinlerin çoğunun Başkan Joe Biden'ın ve eski Başkan Donald Trump'ın başkanlık için 'uygun olmadığını' düşündüğü ortaya çıktı.
Insider/Morning Consult'ın bu ayın başında yaptığı ankete göre, ABD'li 10 yetişkinden neredeyse 6'sı Joe Biden'ın ve Donald Trump'ın başkanlık koltuğu için 'bir şekilde' ve 'neredeyse hiç' uygun olmadığını düşünüyor.
Ankette, Biden'ın başkanlık için 'bir şekilde' veya 'neredeyse hiç' uygun olmadığını düşünenlerin oranı yüzde 59 olurken, aynı oran Trump için yüzde 58, Mitch McConnel ve Hillary Clinton için yüzde 55 ve Nancy Pelosi için yüzde 54 olarak kaydedildi.
Öte yandan ankete katılanlar tarafından, 30'lu ve 40'lı yaşlarındaki siyasetçilerden, Demokrat ABD Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve Demokrat Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg ve Cumhuriyetçi Florida Valisi Ron DeSantis başkanlık görevi için daha uygun görüldü.
Katılımcıların yüzde 30'undan fazlası Temsilciler Meclisi üyesi Cortez, Ulaştırma Bakanı Buttigieg ve Vali DeSantis için fikir belirtmezken; yüzde 41’i Ocasio-Cortez’i, yüzde 40’ı Buttigieg’i, yüzde 36’sı Vali DeSantis’i başkanlık koltuğuna 'bir şekilde' ve 'oldukça' uygun buldu.
Morning Consult'ın Şef Editörü Cameron Easley, Demokrat seçmenlerin, göreve başladığında 78 yaşında olan Başkan Biden’ın o dönem yaşını dikkate almadıklarını ancak aday olması halinde Trump'a karşı daha üstün galibiyet sağlayacak başka bir aday arayışında olduğunu söyledi.
Ülkede 2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmaları halinde Biden ve Trump, 80'li yaşlarında bu görevi yürütecek.
Son ABD Başkanlarının göreve geldiklerinde yaşları ise şu şekilde: Bill Clinton (47), George W.Bush (55), Barack Obama (48), Donald Trump (71), Joe Biden (78).
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