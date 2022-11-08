https://sputniknews.com.tr/20221108/8-yasina-kadar-bir-odada-kilitli-tutuldu-1063181476.html

Almanya'da 8 yaşına kadar bir odada kilitli tutulan kız çocuğu serbest

Almanya'da 8 yaşına kadar bir odada kilitli tutulan kız çocuğu serbest

Almanya'nın Köln kentinde 8 yaşındaki bir kız çocuğunun annesi, büyükannesi ve büyükbabası tarafından kilitli tutulduğu ve bir kat merdiven çıkamayacak kadar... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T11:20+0300

2022-11-08T11:20+0300

2022-11-08T11:22+0300

yaşam

almanya

çocuk

alıkoyma

köln

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Almanya'nın Köln kentinin doğusundaki Attendorn kasabasında Maria adında 8 yaşındaki bir kız çocuğu, son yedi buçuk yılını annesi, büyükannesi ve büyükbabası tarafından bir odada kilitli tutularak geçirdi.Guardian'ın aktardığına göre 23 Eylül'de emniyet birimlerinin kurtardığı çocuk, bir kat merdiven çıkamayacak kadar fiziksel olarak gelişmemiş haldeydi.Savcı Patrick Baron von Grotthuss, SauerlandKurier gazetesine verdiği demeçte çocuğunun dış dünyayı görmediğini belirtti.'Merdivenleri zar zor çıkıyor'Çocuğun konuşabildiğini ve yürüyebildiğini kaydeden Grotthuss 'merdivenleri zar zor çıkabildiğini veya engebeli zeminde yürüyemediğini' söyledi.Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada ise çocuğu muayene eden doktorların herhangi bir fiziksel kötü muamele veya yetersiz beslenme belirtisine rastlamadıkları kaydedildi.Çocuğun neden hapsedildiği ise belirsizliğini koruyor. Annesi, büyükannesi ve büyükbabası, polis sorgusunda soruları yanıtlamayı reddetti.Kızın doğduğu sırada annesinden ayrılmış olan babası, eski eşinin çocuğu yaklaşık 6 aylıkken arabasının ön camına İtalya'ya taşınma niyetini bildiren bir not bıraktığını dile getirdi.2015'te 'İtalya'ya taşındığını' söylemişOlaya ilişkin hukuki süreç devam ederken mahremiyetini korumak için yalnızca 'Rosemarie G' adıyla medyada yer verilen anne, 2015 yılının ortalarında İtalya'nın güneybatısındaki Calabria'ya taşındığını yerel makamlara bildirmişti.Çocuğun babasının Eylül 2015'te yetkililere anne ve çocuğu defalarca Attendorn'da gördüğünü bildirmesinin ardından anneanne ve büyükbaba sorguya çekildi.Komşu Lennestadt kentinde yaşayan evli bir çiftin, 8 yaşındaki bir çocuğun büyükanne ve büyükbabası tarafından alıkonulduğunu polise bildirmesinin ardından temmuz ayında çocuğun nerede olduğuna ilişkin yeniden soruşturma yürütüldü.Annenin akrabaları polislere, çiftin daha önce hiç İtalya'da yaşamadığını ve Almanya'da kayıtlı bir sabit numara aracılığıyla ulaşılabildiklerini söyledi.11 gün sonra savcılık talimatıyla polis ve çocuk esirgeme görevlileri kızı büyükanne ve büyükbabasının evinde buldu.47 yaşında olduğu bildirilen annenin çocuğa kötü muamele ve hürriyeti tahdit suçlarıyla yargılandığı ve 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor.

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almanya, çocuk, alıkoyma, köln