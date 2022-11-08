https://sputniknews.com.tr/20221108/2-milyar-dolarlik-rekor-ikramiyenin-sahibi-belli-oldu-1063214954.html

ABD’de 2 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu

ABD’de 2 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu

ABD'de Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi Kaliforniya'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T23:44+0300

2022-11-08T23:44+0300

2022-11-08T23:53+0300

dünya

kaliforniya

abd

ikram

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Şanslı numaraları pazartesi duyuran Powerball yetkilileri, ABD'de ara seçimlerin yapıldığı günde, ülke tarihindeki en büyük ikramiye olan 2.04 milyar doların Kaliforniya'dan bir talihliye çıktığını duyurdu.Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997.6 milyon dolar yatırılacak.Aynı çekilişte, Florida'dan bir talihlinin ise beş sayıyı eşleştirdiği ve rakamı katlayan opsiyonu seçtiği için 2 milyon dolar kazandığı belirtildi.Ayrıca, 16 eyalette 22 kişi son çekilişte 1'er milyon doların sahibi oldu.Powerball, yıl içinde 1 milyar doları aşan ikinci ikramiyeyi talihlisine kazandırırken, ABD tarihinde ilk defa bir çekilişte ikramiye miktarı 2.04 milyar dolara ulaştı.ABD'deki en popüler piyangolardan Powerball, 1992'den bu yana 45 eyalette, Columbia Bölgesi (D.C.), Porto Riko ve Virgin Adaları'nda oynanıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221107/abdde-19-milyar-dolarlik-loto-ikramiyesi-dunya-rekoru-kirdi-1063139146.html

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