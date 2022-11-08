https://sputniknews.com.tr/20221108/2-milyar-dolarlik-rekor-ikramiyenin-sahibi-belli-oldu-1063214954.html
ABD’de 2 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu
ABD’de 2 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu
ABD'de Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi Kaliforniya'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T23:44+0300
2022-11-08T23:44+0300
2022-11-08T23:53+0300
dünya
kaliforniya
abd
ikram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063214808_0:201:2924:1846_1920x0_80_0_0_69d388a28434c46a1ecd79cea2ea9b66.jpg
Şanslı numaraları pazartesi duyuran Powerball yetkilileri, ABD'de ara seçimlerin yapıldığı günde, ülke tarihindeki en büyük ikramiye olan 2.04 milyar doların Kaliforniya'dan bir talihliye çıktığını duyurdu.Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997.6 milyon dolar yatırılacak.Aynı çekilişte, Florida'dan bir talihlinin ise beş sayıyı eşleştirdiği ve rakamı katlayan opsiyonu seçtiği için 2 milyon dolar kazandığı belirtildi.Ayrıca, 16 eyalette 22 kişi son çekilişte 1'er milyon doların sahibi oldu.Powerball, yıl içinde 1 milyar doları aşan ikinci ikramiyeyi talihlisine kazandırırken, ABD tarihinde ilk defa bir çekilişte ikramiye miktarı 2.04 milyar dolara ulaştı.ABD'deki en popüler piyangolardan Powerball, 1992'den bu yana 45 eyalette, Columbia Bölgesi (D.C.), Porto Riko ve Virgin Adaları'nda oynanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221107/abdde-19-milyar-dolarlik-loto-ikramiyesi-dunya-rekoru-kirdi-1063139146.html
kaliforniya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063214808_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_220a285721a70fa724c6f04613893881.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kaliforniya, abd, ikram
ABD’de 2 milyar dolarlık rekor ikramiye sahibini buldu
23:44 08.11.2022 (güncellendi: 23:53 08.11.2022) Abone ol
ABD'de Powerball piyangosu çekilişinde, 2,04 milyar dolarlık tarihi ikramiyeyi Kaliforniya'dan ismi açıklanmayan talihlinin kazandığı bildirildi.
Şanslı numaraları pazartesi duyuran Powerball yetkilileri, ABD'de ara seçimlerin yapıldığı günde, ülke tarihindeki en büyük ikramiye olan 2.04 milyar doların Kaliforniya'dan bir talihliye çıktığını duyurdu.
Talihli, büyük ikramiyeyi peşinen talep etmesi durumunda, her türlü vergi ve kesintilerden sonra hesabına 997.6 milyon dolar yatırılacak.
Aynı çekilişte, Florida'dan bir talihlinin ise beş sayıyı eşleştirdiği ve rakamı katlayan opsiyonu seçtiği için 2 milyon dolar kazandığı belirtildi.
Ayrıca, 16 eyalette 22 kişi son çekilişte 1'er milyon doların sahibi oldu.
Powerball, yıl içinde 1 milyar doları aşan ikinci ikramiyeyi talihlisine kazandırırken, ABD tarihinde ilk defa bir çekilişte ikramiye miktarı 2.04 milyar dolara ulaştı.
ABD'deki en popüler piyangolardan Powerball, 1992'den bu yana 45 eyalette, Columbia Bölgesi (D.C.), Porto Riko ve Virgin Adaları'nda oynanıyor.