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ABD'de 1.9 milyar dolarlık loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı
ABD'de 1.9 milyar dolarlık loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı
ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T05:15+0300
2022-11-07T05:15+0300
yaşam
loto
şans
şans oyunu
ikramiye
büyük ikramiye
abd
dünya rekoru
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ABD'nin ünlü lotosu Powerball 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı. ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor. Tüm rakamları bilme ihtimali 292.2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak. Bir önceki rekor ikramiye olan 1.59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü. Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pensilvanya'ya çıkmıştı.Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabii tutuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/para-kibirli-yapmasin-diye-loto-talihlisi-30-milyon-dolar-kazandigini-ailesine-soylemeyecek-1062938071.html
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loto, şans, şans oyunu, ikramiye, büyük ikramiye, abd, dünya rekoru
loto, şans, şans oyunu, ikramiye, büyük ikramiye, abd, dünya rekoru

ABD'de 1.9 milyar dolarlık loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı

05:15 07.11.2022
© İHAABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© İHA
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ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
ABD'nin ünlü lotosu Powerball 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1.9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.
Tüm rakamları bilme ihtimali 292.2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak.
Bir önceki rekor ikramiye olan 1.59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü. Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pensilvanya'ya çıkmıştı.
Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabii tutuluyor.
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