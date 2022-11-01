https://sputniknews.com.tr/20221101/para-kibirli-yapmasin-diye-loto-talihlisi-30-milyon-dolar-kazandigini-ailesine-soylemeyecek-1062938071.html
Para kibirli yapmasın diye: Loto talihlisi, 30 milyon dolar kazandığını ailesine söylemeyecek
Para kibirli yapmasın diye: Loto talihlisi, 30 milyon dolar kazandığını ailesine söylemeyecek
Çin'de sayısal lotodan 30 milyon dolar kazanan talihli, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden karısına ve çocuğuna kazandığını... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T14:30+0300
2022-11-01T14:30+0300
2022-11-01T14:30+0300
çin
sayısal loto
dünya
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India Times'ın haberine göre, sayısal loto talihlisi, her biri aynı rakamlara sahip 11 dolarlık 40 sayısal loto kuponu doldurdu. Kuponlardan 30 milyon dolar kazanan ve ödülünü alırken kimliğini gizlemek için bir çizgi film karakteri seçen adam, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden kazandığını ailesine söylemeyeceğini dile getirdi. Ödülü 24 Ekim'de alan talihli, hayır kurumlarına 5 milyon yuan (yaklaşık 685 bin dolar) bağışladı. Sayısal loto talihlisine, vergi ve bağış düşürülünce 24 milyon dolar kaldığı belirtildi.
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çin, sayısal loto
Para kibirli yapmasın diye: Loto talihlisi, 30 milyon dolar kazandığını ailesine söylemeyecek
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Çin'de sayısal lotodan 30 milyon dolar kazanan talihli, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden karısına ve çocuğuna kazandığını söylemeyeceğini açıkladı.
India Times'ın haberine göre, sayısal loto talihlisi, her biri aynı rakamlara sahip 11 dolarlık 40 sayısal loto kuponu doldurdu.
Kuponlardan 30 milyon dolar kazanan ve ödülünü alırken kimliğini gizlemek için bir çizgi film karakteri seçen adam, paranın onları kibirli ve tembel yapacağını düşündüğünden kazandığını ailesine söylemeyeceğini dile getirdi.
Ödülü 24 Ekim'de alan talihli, hayır kurumlarına 5 milyon yuan (yaklaşık 685 bin dolar) bağışladı.
Sayısal loto talihlisine, vergi ve bağış düşürülünce 24 milyon dolar kaldığı belirtildi.