https://sputniknews.com.tr/20221107/uefa-avrupa-liginde-play-off-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1063157184.html
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T15:38+0300
2022-11-07T15:38+0300
2022-11-07T15:38+0300
spor
uefa
uefa avrupa ligi
play-off
eşleşme
barcelona kulübü
manchester united
juventus
nantes
sporting lizbon
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Play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu turda ilk maçlar16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak. Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
nantes
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Bu turda ilk maçlar16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.
Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)
Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)
Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)
Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda)
Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)