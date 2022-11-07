Türkiye
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı hayalimizin mimarı da sahibi de 85 milyonun tamamıdır
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20221107/uefa-avrupa-liginde-play-off-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1063157184.html
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T15:38+0300
2022-11-07T15:38+0300
spor
uefa
uefa avrupa ligi
play-off
eşleşme
barcelona kulübü
manchester united
juventus
nantes
sporting lizbon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061189531_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_261d0522c4ab97f531c3c24dc0258d1a.jpg
Play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi. Bu turda ilk maçlar16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak. Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
nantes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061189531_122:0:770:486_1920x0_80_0_0_b741f0482414bb4f5d3dd073de3ee3e0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa, uefa avrupa ligi, play-off, eşleşme, barcelona kulübü, manchester united, juventus, nantes, sporting lizbon, shakhtar donetsk, rennes, ajax, bayern leverkusen futbol takımı, monaco futbol takımı, sevilla, psv eindhoven, psv oberhausen, salzburg futbol takımı, roma futbol takımı
uefa, uefa avrupa ligi, play-off, eşleşme, barcelona kulübü, manchester united, juventus, nantes, sporting lizbon, shakhtar donetsk, rennes, ajax, bayern leverkusen futbol takımı, monaco futbol takımı, sevilla, psv eindhoven, psv oberhausen, salzburg futbol takımı, roma futbol takımı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

15:38 07.11.2022
© AAUEFA - Logo
UEFA - Logo - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu.
Play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle belirlendi.
Bu turda ilk maçlar16 Şubat 2023, rövanş maçları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.
Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek. Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını 3. sırada tamamlayan takımlar ile UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren ekiplerin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi play-off etabının eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa)
Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya)
Bayern Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa)
Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda)
Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала