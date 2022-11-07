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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son iki yılın finalisti Real Madrid ile Liverpool, çeyrek final mücadelesi verecek. PSG ile de Bayern Münih... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T14:27+0300
2022-11-07T14:29+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
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Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 28 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, LeipzigRB Leipzig - Manchester CityClub Brugge - BenficaLiverpool - Real MadridMilan - TottenhamEintracht Frankfurt - NapoliBorussia Dortmund - ChelseaInter - PortoPSG - Bayern Münih
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uefa şampiyonlar ligi
uefa şampiyonlar ligi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

14:27 07.11.2022 (güncellendi: 14:29 07.11.2022)
© AFP 2022UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu Karim Benzema - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son iki yılın finalisti Real Madrid ile Liverpool, çeyrek final mücadelesi verecek. PSG ile de Bayern Münih kozlarını paylaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.

A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.
Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 28 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:
Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, Leipzig
RB Leipzig - Manchester City
Club Brugge - Benfica
Liverpool - Real Madrid
Milan - Tottenham
Eintracht Frankfurt - Napoli
Borussia Dortmund - Chelsea
Inter - Porto
PSG - Bayern Münih
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