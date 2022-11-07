https://sputniknews.com.tr/20221107/sampiyonlar-liginde-son-16-kuralari-cekildi-1063154606.html

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. Son iki yılın finalisti Real Madrid ile Liverpool, çeyrek final mücadelesi verecek. PSG ile de Bayern Münih... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:27+0300

2022-11-07T14:27+0300

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spor

uefa şampiyonlar ligi

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Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G, H gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Chelsea, Real Madrid, Manchester City ve Benfica grup lideri olarak, Milan, Leipzig Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükseldi.A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırada tamamlayan takımlardan Porto , Bayern Münih , Napoli ve Tottenham grup lideri olarak, Club Brugge, Liverpool, Inter ve Eintracht Frankfurt ise grup ikinci olarak son 16 turuna yükselmişti.Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak son 16 turunun ilk maçları, 14-15 ve 21-22 Şubat 2023, rövanşları ise 7-8 ve 14-15 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak. Final maçı ise 28 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16'ya kalan takımlar şöyle:Bayern, Benfica, Chelsea, Club Brugge, Dortmund, Frankfurt, Inter, Liverpool, Man City, Napoli, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Tottenham, Milan, LeipzigRB Leipzig - Manchester CityClub Brugge - BenficaLiverpool - Real MadridMilan - TottenhamEintracht Frankfurt - NapoliBorussia Dortmund - ChelseaInter - PortoPSG - Bayern Münih

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