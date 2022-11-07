https://sputniknews.com.tr/20221107/turkiyeden-tanzanyadaki-ucak-kazasinda-olenler-icin-taziye-mesaji-1063136107.html
Türkiye Dışişleri'nden Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Türkiye Dışişleri'nden Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T00:15+0300
2022-11-07T00:15+0300
2022-11-07T00:15+0300
dünya
tanzanya
uçak
uçak kazası
ölü
dışişleri bakanlığı
yaralı
taziye
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221106/tanzanyada-yolcu-ucagi-victoria-golune-dustu-1063122014.html
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tanzanya, uçak, uçak kazası, ölü, dışişleri bakanlığı, yaralı, taziye
tanzanya, uçak, uçak kazası, ölü, dışişleri bakanlığı, yaralı, taziye
Türkiye Dışişleri'nden Tanzanya'daki uçak kazasında ölenler için taziye mesajı
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Dışişleri Bakanlığı, Tanzanya'da Darüsselam-Bukoba seferini yapan yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakta bulunan 19 kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Dost Tanzanya devleti ve halkının kederini paylaşıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Tanzanya'da yolcu uçağı kötü hava koşulları nedeniyle Viktorya Gölü'ne düşmüş, 19 kişi hayatını kaybetmişti.