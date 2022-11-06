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https://sputniknews.com.tr/20221106/tanzanyada-yolcu-ucagi-victoria-golune-dustu-1063122014.html
Tanzanya'da yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü
Tanzanya'da yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü
Tanzanya’da Bukoba'daki bir havaalimanına inmeye çalışan bir yolcu uçağının Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T12:23+0300
2022-11-06T12:23+0300
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tanzanya
uçak
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Devlet ait TBC adlı yayın kuruluşu, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığını, ancak ülkedeki en büyük havayolu şirketi Precision Air’e ait byolcu sayısının kveya herhangi bir ölüm olup olmadığının şu anda bilinmediğini duyurdu. TBC, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın "bu sabah fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğünü" bildirdi.Kurtarma çalışmaları sürüyorSosyal medyada dolaşan görüntüler ise uçağın neredeyse tamamen su altında olduğunu gösterdi.TBC, kurtarma botlarının konuşlandırıldığını ve acil durum ekiplerinin uçakta mahsur kalan diğer yolcuları kurtarmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kurtarma operasyonu devam ederken halka sükunet çağrısında bulundu.Bukoba Havaalanı, Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nün kıyısında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221023/rusyada-bir-ucak-iki-katli-evin-uzerine-dustu---1062617736.html
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tanzanya, uçak, kaza
tanzanya, uçak, kaza

Tanzanya'da yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü

12:23 06.11.2022
© İHATanzanya'da yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü
Tanzanya'da yolcu uçağı Victoria Gölü'ne düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© İHA
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Tanzanya’da Bukoba'daki bir havaalimanına inmeye çalışan bir yolcu uçağının Victoria Gölü'ne düştüğü belirtildi.
Devlet ait TBC adlı yayın kuruluşu, şu ana kadar 15 kişinin kurtarıldığını, ancak ülkedeki en büyük havayolu şirketi Precision Air’e ait byolcu sayısının kveya herhangi bir ölüm olup olmadığının şu anda bilinmediğini duyurdu.

TBC, başkent Darüsselam'dan kalkan uçağın "bu sabah fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle Victoria Gölü'ne düştüğünü" bildirdi.

Kurtarma çalışmaları sürüyor

Sosyal medyada dolaşan görüntüler ise uçağın neredeyse tamamen su altında olduğunu gösterdi.

TBC, kurtarma botlarının konuşlandırıldığını ve acil durum ekiplerinin uçakta mahsur kalan diğer yolcuları kurtarmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, kurtarma operasyonu devam ederken halka sükunet çağrısında bulundu.

Bukoba Havaalanı, Afrika'nın en büyük gölü olan Victoria Gölü'nün kıyısında yer alıyor.
Rusya’da bir uçak iki katlı evin üzerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2022
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