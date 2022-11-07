https://sputniknews.com.tr/20221107/trabzonsporun-uefa-avrupa-konferans-ligi-play-off-turundaki-rakibi-basel-oldu-1063160196.html

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Basel oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda, eşleşmeler... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T17:02+0300

2022-11-07T17:02+0300

2022-11-07T17:02+0300

spor

trabzonspor

basel

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İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde, Trabzonspor, play-off turunda İsviçre'nin Basel takımı ile eşleşti.İlk tur maçları 16 Şubat 2023, rövanş karşılaşmaları ise 23 Şubat 2023'te oynanacak.Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek.Son 16 turun müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.Play-off turu kura çekimi sonucunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:Karabağ (Azerbaycan) - Gent (Belçika)Trabzonspor - Basel (İsviçre)Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya)Bodo/Glimt (Norveç) - Lech Poznan (Polonya)Braga (Portekiz) - Fiorentina (İtalya)AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna)Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan)Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika)

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