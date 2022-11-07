https://sputniknews.com.tr/20221107/tahitide-kaybolan-is-insani-dilek-ertek-araniyor-su-an-herkes-supheli-1063143677.html

Tahiti'de kaybolan iş insanı Dilek Ertek aranıyor: 'Şu an herkes şüpheli'

Tahiti'de kaybolan iş insanı Dilek Ertek aranıyor: 'Şu an herkes şüpheli'

Sevgilisiyle tatil için gittiği Tahiti'de gemiden düşerek kaybolan ünlü iş insanı Dilek Ertek'e yönelik soruşturma devam ediyor. Ertek'in oğlu gittiği ülkede... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T10:23+0300

2022-11-07T10:23+0300

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türkiye

türkiye

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kayıp

ölüm

dilek ertek

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İş insanı Dilek Ertek tatile gittiği Tahiti'de bulunduğu gemiden düşerek denizde kayboldu. Ertek'i arama çalışmaları devam ediyor.Dilek Ertek, 26 Ekim'de İsviçreli sevgilisiyle doğum gününü kutlamak için Norwegian Spirit adlı cruise gemisine bindi. Tahiti'ye uğrayan gemi, Pasifik Okyanusu'nda seyir halindeyken, sevgilisi gün boyu kendisinden haber alamadığı Ertek'in kayıp olduğunu bildirdi.Kamera kayıtlarının incelenmesiyle iş insanının balkondan aşağı düştüğü tespit edildi. Annesinin öldüğünü öğrenen Gökçe Atuk, Tahiti'ye giderek annesini aramaya başlasa da, Ertek'in cansız bedenine ulaşılamadı.Atuk ve avukatının Tahitili yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ertek'i sevgilisinin ittiği iddia edilirken gerçek, soruşturma sonucunda netlik kazanmış olacak.Sabah gazetesine konuşan Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.'Bizim için şu anda herke şüpheli'Yaşanan olayın uluslararası sularda gerçekleşmesi nedeniyle Tahiti'nin soruşturma başlatması yönünde Atuk'un büyük emeğinin olduğunu ve soruşturmanın derinleştirildiğini kaydeden Büyükpınar, şöyle devam etti:'Her yere mücevher ile gitmezdi'İsminin açıklanmasını istemeyen bir aile yakını da Dilek Ertek'in vefatıyla ilgili konuştu.Acı olayın gemide saat 01.24'te gerçekleştiğini belirten aile yakını, bugüne dek İsviçreli olduğu öne sürülen erkek arkadaşının Avusturyalı bir mimar olduğunu söyledi. Ertek'in kalabalık arkadaş grubuyla değil erkek arkadaşıyla baş başa seyahate çıktığı ve yanında da, bahsedildiği gibi milyon dolarlık mücevherler olmadığı bilgisini aktaran yakını, "Dilek Hanım lüks mücevher satıyor diye her yere onlarla gitmezdi. Bu tatile çıkarken de yanına pahalı mücevherlerini almamıştı" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:Oğlu olayın izini sürüyorÖte yandan geminin ve erkek arkadaşının ihmali sebebiyle yürütülen soruşturmayı Ertek'in oğlu Gökçe Atuk yakından takip ediyor. Aldığı haberle yıkılan ve apar topar Tahiti'ye giden Atuk, yaklaşık bir haftadır olayın izini sürüyor. Bu arada eğer cesede ulaşılamazsa 11 Kasım'da Ertek için gıyabi bir cenaze merasimi düzenlenecek.'Dava Amerika'da görülecek'Dilek Ertek'in haberi Tahiti'de de gündem oldu. Ülkede yayınlanan bir haberde olayın detayları aktarıldı ve "Güvenlik kameraları geminin 11. katından aşağı düşen bir insan belirledi. Trajedi uluslararası sularda meydana geldiğinden ve Tahiti'nin deniz sınırları içinde olmadığından dava Amerika'da görülecek" denildi.'Cinayet ihtimali çok acı'Soruşturmanın devam ettiğine dikkat çeken Avukat Büyükpınar, "Olayın nasıl gerçekleştiğine dair gemi kayıtları, kaptanın seyir defteri inceleniyor. Ne olduğunu bilmiyoruz ama bir kaza olduğunu düşünüyoruz. Cinayet fikrinden uzaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü o çok acı bir şey" ifadelerini kullandı.'Sevgilisi Tahiti'den ayrıldı'Yaşanan olay nedeniyle Gökçe Atuk'un çok üzgün olduğunu kaydeden Büyükpınar, "Anne-oğul birbirlerine çok düşkünlerdi. İşleri beraber yürütüyorlardı. Gökçe Bey çok üzgün. Dilek Hanım'ın sevgilisi ise Tahiti'den ayrıldı" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221105/okyanusa-dusen-is-insani-dilek-ertek-11-gundur-araniyor-1063105631.html

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türkiye, gemi, kayıp, ölüm, dilek ertek